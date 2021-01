Tesla restyle la Model S avec un nouvel intérieur et une meilleure autonomie

Tesla vient de lever le voile sur la Model S 2021. Disponible en trois versions, la voiture électrique se distingue surtout grâce à son nouvel intérieur muni d'un immense écran paysage et une meilleure autonomie (jusqu'à 840 kilomètres avec une seule charge sur la version Plaid+). Dans la foulée, la firme d'Elon Musk a annoncé une nouvelle version de la Model X.

Ce 28 janvier 2021, Tesla a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2020. Au cours de l'année écoulée, le fabricant de voitures électriques a généré un bénéfice total de 721 millions de dollars. Pour la première fois de son histoire, Tesla a gagné de l'argent sur une année entière. Profitant de l'intérêt des acheteurs pour l'électrique, la firme a expédié 499.550 voitures en 2020.

Le groupe automobile a profité de l'événement pour lever le voile sur deux nouvelles voitures électriques : une Model S et une Model X. Pour rappel, la Tesla Model S 2021 était déjà apparue aux abords du siège de la firme à Palo Alto, en Californie, il y a quelques semaines. Il s'agit de la première refonte majeure de la gamme Model S depuis son lancement en 2012.

La Tesla Model S est disponible en trois versions

Comme prévu, Tesla a légèrement retravaillé le design extérieur de la berline électrique. Parmi les nouveautés majeures, on trouve un grand toit en verre teinté, de nouvelles jantes bicolores de 19 pouces, un bouclier avant arrière plus imposant. Mais l'essentiel des changements se trouve à l'intérieur de l'habitacle.

Tesla intègre désormais un nouvel écran IPS LCD de 17 pouces d’une définition de 2200 x 1300 pixels sur le tableau de bord. Cette fois, la firme opte pour un écran au format paysage (plus adapté au visionnage de contenus) plutôt que portrait, et cerclé de fines bordures. Notez aussi la présence d'un second écran 8 pouces au format paysage destiné aux passagers. Il est situé entre les deux sièges avant. Ces deux écrans vont permettre de jouer avec Tesla Arcade. D'ailleurs, le constructeur promet une puissance graphique équivalente à celle d'une PS5 : 10 téraflops ! Vous pourrez ainsi jouer à des titres AAA comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 avec une manette sans fil, glisse Tesla.

On notera la présence d'un nouveau volant en forme de “U”, similaire à celui aperçu sur le Roadster, le bolide électrique de Tesla. La firme assure que la forme de ce volant a été directement inspirée par l'aéronautique.

La nouvelle Tesla Model S est déclinée en trois modèles distincts. Tesla propose une version Grande Autonomie avec 663 kilomètres d’autonomie au tarif de 89 000 euros. La berline est aussi proposée en version standard “Plaid” avec une autonomie cantonnée à 628 kilomètres. Cette édition est proposée au prix minimum de 119 000 euros. Enfin, Tesla a dévoile une troisième édition : la Tesla Model S Plaid+. Cette variante offre une autonomie record de 840 kilomètres. Survitaminée, cette voiture garantit une vitesse maximale de 320 km/h. Le véhicule atteint 0-100 km/h en moins de 2,1 seconde.

Et une nouvelle Model X

Ce n'est pas tout. Tesla a aussi profité de l'événement pour présenter une Model X 2021. Il s'agit d'une refonte plus timorée que pour la Model S. Tout d'abord, le constructeur reprend le même design extérieur. L'habitacle profite des nouveautés intégrées à la Model S, comme le volant en “U”, l'écran de 17 pouces, l'écran secondaire pour les passagers, et une tablette avec 10 téraflop de puissance pour le gaming.

Tesla décline sa nouvelle voiture en deux modèles : une version Grande Autonomie (avec 580 km d’autonomie, 250 km/h de vitesse maximale) au prix de 99 990 €, et une édition Plaid (580 km d’autonomie et 262 km/h de vitesse maximale) au tarif de 119 990 €. Pour l'heure, la firme automobile n'a pas évoqué l'arrivée d'une version Plaid+ offrant de meilleures performances.

Sortie en septembre 2021 en France

La Tesla Model S sera disponible sur le marché dès le mois de septembre 2021 en France. Attention, seules les éditions Grande Autonomie et Plaid seront proposées à l'achat. Si vous lorgnez plutôt vers la Model S Plaid+ survitaminée, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année.

De son côté, la nouvelle Model X devrait sortir dans le courant de l'année 2021. Tesla ne précise pas la date exacte du début des livraisons, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Que pensez-vous des ces nouvelles voitures électriques ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.