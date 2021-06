Tesla annule finalement la Model S Plaid+, Elon Musk la juge inutile

La Model S Plaid+ ne verra finalement pas le jour. Censée être plus rapide et plus endurante que la Model S Plaid classique, Elon Musk a déclaré que cette dernière se suffit largement à elle-même. Le patron de Tesla estime en effet que personne n’a vraiment besoin de plus de 600 km d’autonomie.

En janvier dernier, Tesla a révélé les trois nouvelles versions de sa Model S. Intérieur retravaillé, puissance boostée et autonomie améliorée, chacun des véhicules présente son lot d’avantages par rapport aux itérations précédentes. La Model S Plaid, notamment, impressionne par ses performances en vitesse, qui peut atteindre 322 km/h, ce qui lui a permis de battre quelques records. La Model S Plaid+, encore plus puissante, se distingue quant à elle par son autonomie démentielle de 837 km.

Il semblerait toutefois que Tesla se soit questionné sur la réelle utilité d’un tel résultat. En effet, il est assez peu probable qu’un conducteur parcourt plus de 800 km sans s’arrêter. Sur Twitter, Elon Musk a ainsi annoncé l’annulation de la Model S Plaid+. « Pas besoin, la Model S Plaid est simplement trop bonne », s’est-il justifié, avant de revenir sur la puissance hors norme de la voiture, ainsi que sur l’efficacité des équipes de production.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Tesla ne commercialisera pas le Model S Plaid+

Elon Musk s’est un peu plus étendu sur le sujet en répondant aux questions de nos confrères de chez electrek. « Ce que nous constatons, c’est qu’une fois que vous avez une autonomie supérieure à 600 km, plus d’autonomie n’a pas vraiment d’importance », explique-t-il. « De toute façon, il n’y a pratiquement aucun trajet de plus de 600 km où le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter pour les toilettes, la nourriture, le café, etc. »

Initialement, la Model S Plaid+ était censée arriver sur le marché vers la fin de l’année. Mais la production a pris du retard et, alors que la Model S Plaid standard est prévue pour le 10 juin prochain, la version Plus a été repoussée à mi-2022. Le mois dernier, Tesla a stoppé les précommandes pour sa voiture, annonçant la décision à venir.

Source : electrek