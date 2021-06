La Tesla Model S Plaid peut faire tourner Cyberpunk 2077 au même niveau que la PS5

Promesse tenue : il est bel et bien possible de jouer à Cyberpunk 2077 avec la Tesla Model S Plaid. Lors d’une conférence animée par Elon Musk, le constructeur a dévoilé les performances de son système d’infotainment, équipé d’une carte graphique AMD Navi 23. Le jeu de CD Projekt RED étant très exigeant, la plupart des autres titres récents devraient être compatibles.

Elon Musk n’a jamais caché son attrait pour Cyberpunk 2077. Depuis la sortie du jeu, le patron de Tesla a exprimé à maintes reprises son engouement pour le titre développé par CD Projekt RED, allant même jusqu’à promettre que la prochaine Model S sera capable de le faire tourner sur son système d’infotainment. Ce dernier n’a pas lancé des paroles en l’air : lors de la présentation de la Model S Plaid, on a pu constater que le jeu tourne à la perfection sur la console intégrée.

« Il n’y a jamais eu de voiture dotée d’une technologie informatique et d’un système d’infotainment de cette envergure, littéralement au niveau d’une PlayStation 5″, s’est enthousiasmé Elon Musk. En effet, la démonstration a été on ne peut plus impressionnante. Cyberpunk 2077 tourne de manière très fluide à 60 FPS, sur un écran 17 ” d’une résolution de 2200 x 1300 pixels. Sur les quelques secondes où l’on voit quelqu’un jouer en live, aucun souci de performance n’a été à souligner.

Jouez à Cyberpunk 2077 et d’autres titres AAA dans la Tesla Model S Plaid

Il faut dire que Tesla n’a pas fait la fine bouche pour choisir les composants de sa console intégrée. Lors de la Computex 2021, AMD a annoncé son partenariat avec le constructeur automobile pour fournir les cartes graphiques et processeurs nécessaires. Ainsi, on retrouve à l’intérieur du système d’infotainment un GPU Navi 23, composé de 2048 unités de calcul et 8 Go de RAM GDDR6. Le tout fonctionne sur un bus de 128 bits à 14 Go/s avec une bande passante totale de 224 Go/s.

En outre, si la voiture permet de jouer à Cyberpunk 2077, il est plus que probable qu’elle peut faire tourner d’autres jeux récents, jusqu’aux plus gourmands des titres AAA. Reste à savoir quand il sera possible d’en profiter. Elon Musk ne s’est pas vraiment attardé sur le fait de jouer durant la conduite, ce que l’on peut aisément comprendre quand on sait que l’Autopilot nécessite l’attention constante du conducteur.

« Si vous imaginez un futur où la voiture est souvent en mode Autopilot ou de conduite entièrement autonome, alors le divertissement va devenir de plus en plus important », s’est-il tout de même permis d’ajouter. Pour l’heure, mieux vaut attendre d’être à l’arrêt.