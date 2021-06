Tesla Model S et X : la console intégrée est aussi puissante qu’une PS5 grâce à AMD

Les Tesla Model S et X embarquent une console de jeux vidéo alimentée par une carte graphique AMD RDNA 2. Grâce à ce GPU couplé à un processeur Ryzen, l'ordinateur intégré va offrir une puissance graphique aussi élevée que la PlayStation 5 de Sony.

AMD a profité du Computex 2021 pour annoncer son partenariat avec Tesla. Le groupe de Santa Clara fournit au constructeur automobile un processeur Ryzen accompagné d'un GPU RDNA 2 pour équiper le PC gaming intégré à l'ordinateur de bord des Tesla Model S 2021 et Model X 2021.

L'architecture graphique AMD RDNA 2 est déjà présente sur les consoles next gen de Sony, les fameuses PS5, et de Microsoft, les Xbox Series X et Series S. Sans surprise, le PC gaming, ou console, des Tesla Model S et Model X éditions 2021 permettra de jouer sans problème à des jeux AAA.

Une puissance graphique comparable à la PS5 pour les Tesla Model S et X

Lors de l'annonce des deux voitures électriques en janvier dernier, Elon Musk avait déjà souligné que la console va permettre de jouer à des titres comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 avec une manette sans fil. Le constructeur s'appuie sur Tesla Arcade, la plateforme qui permet d'accéder à des jeux via l'ordinateur de bord de ses véhicules.

Grâce aux composants fournis par AMD, les ordinateurs de bord des voitures offriront une puissance analogue aux PS5 et Xbox Series X. Sur la scène du Computex, Lisa Su, PDG d'AMD, a annoncé que la console des voitures Tesla offre 10 TFlops de puissance graphique, contre (10,28 téraflops) pour la PS5 et 12,15 téraflops pour la Xbox Series X. Cette puissance d'affichage est uniquement réservée à la plateforme de jeux des voitures. Fidèle à ses habitudes, Elon Musk a réagi aux annonces d'AMD avec un tweet. “Oui, les nouvelles Model S et X ont une puissance de calcul pour le divertissement de niveau PS5” se réjouit Elon Musk.

Lire également : AMD dévoile les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, du 1440p/100 FPS sur PC portable !

Dans le détail, les Tesla embarquent deux cartes graphiques. Une carte graphique dont la puissance est modérée sera exploitée pour les jeux moins gourmands, comme un jeu d'échec par exemple. Le second GPU, basé sur RDNA 2, s'activera lorsque d'un jeu AAA est lancé par l'utilisateur. Cette organisation permet de réduire la consommation énergétique du véhicule, et in fine, de préserver l'autonomie de la batterie.