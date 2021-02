Les Tesla Model S et X 2021 auraient au choix un volant “classique” ou “manche d’avion”

Un fan de Tesla a repéré le prochain refresh de la Tesla Model S dans la nature. Et l'info à retenir concerne les équipements de l'habitacle : on découvre un nouveau volant amélioré, mais sans le look “manche d'avion” que l'on a pu apercevoir précédemment dans des visuels.

Le mois dernier, Tesla a dévoilé la nouvelle version des Model S et Model X avec une nouvelle plateforme de motorisation ainsi qu'un nouveau design pour l'intérieur de l'habitacle. Un des points les plus commentés a été le nouveau volant en forme de manche d'avion. Ce type de design n'est pas totalement inédit chez Tesla puisque la marque a présenté un design similaire lors de l'annonce du nouveau Tesla Roadster en 2017.

La marque a justifié ainsi l'arrivée de ce volant dans les Model S et X : “cela permet de mieux se concentrer sur la conduite sans utiliser de leviers/tiges [comme par exemple celle pour actionner le clignottant, ndlr] ou changer de vitesse. Avec ce design ‘manche d'avion' sans tiges vous bénéficiez à la fois de la meilleure voiture à conduire, et de la meilleure voiture pour transporter des passagers”.

Les clients des Tesla Model S et X 2021 pourraient choisir le design du volant

Notez au passage que si nous parlons en français de design “manche d'avion”, Tesla préfère parler en anglais d'un design “yoke” qui se traduit grossièrement par le joug qui sert à atteler deux animaux. Le design rectangulaire évoque effectivement un peu cette forme, mais il nous semble que l'analogie avec les manches d'avion fonctionne tout de même mieux en français.

Il ne s'agira vraisemblablement pas de la seule option à disposition des clients lors de la configuration de leur Model S ou X. Tom, membre de la page Facebook Tesla Owners Club Michigan a en effet repéré l'une des prochaines Tesla Model S à Toledo dans l'Ohio. C'est en regardant dans l'habitacle où il a remarqué la présence d'un nouveau volant aux formes plus habituelles (on peut le voir dans la Une de cet article).

Il semble qu‘il s'agit d'un prototype car Tesla a visiblement installé un gros bouton Stop sous un gobelet, et de nombreux boutons sont affublés d'une étiquette. A en croire le site Electrek le magasin Tesla de Toledo a confirmé que ce volant “classique” serait disponible en option, mais pour l'heure la marque n'a rien confirmé officiellement à un plus haut niveau.

Crédits : Electrek