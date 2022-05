Tesla ajoute enfin un écran pivotant à ses Model S, fini de se tordre le cou pour mieux voir

Il semblerait que Tesla a ajouté un nouveau tableau de bord pivotant à ses dernières Model S. C’est en tout ce qu’indique une vidéo d’un automobiliste du nom de Larry Li, qui montre un écran capable de se tourner, au choix, vers le conducteur ou vers le passager. Il est très probable que tous les nouveaux véhicules en soient équipés.

Depuis l’année dernière, Tesla redouble d’efforts pour améliorer l’un des meilleurs atouts de ses véhicules : le tableau de bord. Le constructeur a fait sensation l’année dernière en présentant son nouveau système d’infotainment, comme il aime à l’appeler. Il faut dire que ce dernier est bien plus qu’un assistant à la conduite. Avec des performances équivalentes à celles d’une PS5, il est aussi un véritable compagnon de route pour les passagers.

Malgré toutes ces qualités, le tableau de bord est victime d’un vilain défaut : il est immobile. Si bien qu’il est parfois difficile d’y voir clair, que l’on se trouve sur le siège conducteur ou passager. Mais ça, c’était avant. En effet, tout porte à croire que les nouvelles Model S sont équipées d’un écran capable de pivoter d’un côté ou de l’autre du tableau de bord. C’est en tout cas ce que montre une vidéo prometteuse postée sur Twitter.

Le tableau de bord des Model S peut désormais pivoter

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il est donc possible de faire pivoter l’écran vers le siège conducteur ou vers le siège passager. De cette manière, l’un ou l’autre peuvent avoir une meilleure vision de ce qui est affiché, de par l’angle bien sûr, mais aussi en éliminant les éventuels reflets qui peuvent s’incruster. Bien que l’angle de rotation ne semble pas non plus extrême, c’est un joli petit ajout qui facilitera la vie des utilisateurs.

Sur le même sujet — Tesla Model S : cette batterie révolutionnaire augmente l’autonomie jusqu’à 1210 km

Larry Li, auteur de la vidéo, précise dans son tweet que cet écran est disponible sur les Model S 2021. En outre, la voiture en sa possession a été produite en avril 2022. On imagine donc que ce nouveau tableau de bord devrait être disponible sur toutes les Model S à compter d’aujourd’hui. Précisons toutefois que le capot avant automatisé que l’on peut apercevoir est une modification personnelle effectuée par Larry Li.