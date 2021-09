La Tesla Model S Plaid établit un énième record de vitesse, c’est un véritable bolide

La Model S Plaid n’en finit plus de battre les records de vitesse. Testée sur le circuit de Nürburgring Nordschleife en Allemagne, elle a parcouru un peu plus de 20 km en 7 minutes et 30 secondes. Elle fait ainsi mieux que toutes les voitures électriques destinées au grand public, mais moins bien que quelques véhicules de courses.

On commence à être habitué à ce genre d’annonce. « La Tesla Model S Plaid vient d’établir le record du monde officiel de vitesse pour une voiture électrique de série au Nurburgring », a écrit Elon Musk sur Twitter ce jeudi 9 septembre, avant de préciser que la voiture est « entièrement non modifiée, directement depuis l’usine ». La Model S Plaid a ainsi parcouru un tour entier de circuit en 7 minutes et 30,909 secondes. Elle bat le record de la Porsche Taycan de quasiment 12 secondes et commence à se rapprocher dangereusement à certaines voitures thermiques.

À noter que cette performance a donc été réalisée sur le circuit allemand de Nürburgring Nordschleife, très prisé par les amateurs de vitesse pour sa longueur et les difficultés qu’ils présentent. En effet, la Model S Plaid (et son pilote) ont dû parcourir 20,832 km pour établir ce record. C’est un peu plus que la configuration habituelle du circuit, qui propose un tour de 20,6 km. Pourtant destinée au grand public, la Model S Plaid a tout d’une voiture de course capable de se frotter aux grands noms du secteur.

La Tesla Model S Plaid est la voiture électrique de production la plus rapide du monde

Le bolide de Tesla n’a en effet rien, ou très peu, à envier à ses homologues thermiques. Il faut dire que ce dernier n’en est pas à son coup d’essai. Début juin, elle impressionne tout le monde en parcourant 400 m en 9,2 secondes, sur le circuit de l’Auto Club Famoso Raceway. Deux semaines plus tard, rebelote : elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 1,98 secondes.

Pourtant, la Model S Plaid n’est pas la voiture électrique la plus rapide toute catégorie confondue. Si elle performe largement dans son domaine, elle ne fait pas encore le poids face aux voitures construites spécialement pour la course. Cela s’est vérifié le mois dernier, lorsque son record de vitesse a été battu par la Rimac Nevera. Sur le même circuit et dans les mêmes conditions, la Porsche Panarema a parcouru un tour en 7 minutes et 29,81 secondes, tandis que la Mercedes AMG GT63 S fait encore mieux avec 7 minutes et 27,80 secondes.