La Tesla Model S Plaid est la voiture électrique la plus rapide au monde à l’heure actuelle, d’après ce test

Nos confrères de MotorTrend ont mis à l’essai plusieurs voitures électriques haut de gamme, et c’est bien la Tesla Model S Plaid d’Elon Musk qui s’est montré la plus véloce en ce qui concerne son accélération de 0 à 96 km/h.

La Tesla Model S Plaid fait sans aucun doute partie des voitures les plus rapides du monde. Elle avait déjà réussi à boucler le 400 m en 9,2 secondes, puis, quelques jours plus tard, le 0 à 100 km/h en 1,98 seconde. Cependant, nous avions vu que la voiture d’Elon Musk avait laissé sa place à la Rimac Nevera dans un autre test.

De son côté, MotorTrend n’a pas testé la Rimac Nevera, et est arrivé à la conclusion que c’était bien la Tesla Model S Plaid qui arrivait en haut du classement des voitures les plus rapides du monde. Selon leur test, la Plaid est parvenue à atteindre les 96 km/h en 2,3 secondes, bien loin des 1,99 secondes officiellement évoquées par Tesla.

La Model S Plaid dépasse les Porsche Taycan

Dans le test de MotorTrend, la Tesla Model S d'Elon Musk a donc fait mieux que la Porsche Taycan Turbo S allemande. Cette dernière offre tout de même un 0 à 96 km/h en seulement 2,4 secondes, mais ce n’est pas assez pour détrôner la surpuissante Model S Plaid.

On retrouve ensuite la Lucid Air Grand Touring Performance avec 2,7 secondes, l’Audi RS E-Tron GT avec 2,9 secondes ou encore la Mercedes-AMG EQS 4Matic+ Sedan avec 3,0 secondes. Toutes les autres voitures du classement sont des SUV ou des pick-up de GMC, Rivian, Kia ou encore BMW.

Bien qu’elle soit actuellement la voiture la plus rapide du monde d’après MotorTrend, la Tesla Model S Plaid ne devrait pas conserver sa place très longtemps. En effet, nous avions vu que Lucid se préparait à lancer une nouvelle berline 100% électrique en 2023, la Air Sapphire. Cette dernière a déjà été capable dans un autre test de laisser la Tesla sur le carreau en atteignant les 400 mètres en seulement 9,1 secondes, et l’accélération semble également légèrement plus rapide. Il reste à voir si les tests de MotorTrend cette année vont bien confirmer ces performances exceptionnelles.

Source : motortrend