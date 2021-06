La Tesla Model S Plaid bat un nouveau record de vitesse, elle passe de 0 à 100 km/h en 1,98s !

Un nouveau test de la Model S Plaid confirme les promesses de vitesse communiquées par Tesla. Sur une piste en ligne droite, la voiture électrique a atteint les 100 km/h en seulement 1,99 seconde, un véritable record pour une berline. Elle parcourt ainsi 400 m en 9,2 secondes.

Après l’annulation de la version Plaid+, les prochaines Model S de Tesla se divise en deux éditions : la Model S Grande Autonomie et la Model S Plaid. Chacune a bien entendu ses avantages respectifs. Le modèle Grande Autonomie, comme son nom l’indique, dispose d’une batterie plus puissante qui la fait rouler plus longtemps. Quant à la Model S Plaid, son argument de vente principal est sans aucun doute la vitesse.

C’est en tout cas ce que met régulièrement en avant le constructeur. Avant même sa mise en service, la voiture a déjà battu plusieurs records, en parcourant notamment 400 m en seulement 9,2 secondes. Aujourd’hui, c’est une nouvelle limite qu’elle repousse, grâce à un test de nos confrères de chez MotorTrend. Sur un circuit fermé en ligne droite, le véhicule a atteint 100 km/h en moins de 2 secondes. 1,98 seconde pour être plus précis, ce qui est un record absolu pour une berline électrique.

100 km/h en moins de 2 s, la Model S Plaid est une furie sur quatre roues

On comprend mieux pourquoi Tesla a intégré un aileron rétractable à l’arrière de la voiture pour l’aider à se maintenir sur la route. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que ce test a été réalisé dans des conditions bien particulières, sur une piste préparée spécialement en amont pour rassembler les paramètres optimaux qu’il sera bien difficile de retrouver sur une route classique. Quand bien même, pour des raisons de sécurité évidentes, on déconseille fortement à quiconque de procéder à une accélération pareille ailleurs que dans un lieu prévu à cet effet.

Notez toutefois que les résultats sont sensiblement similaires sur une piste non préparée, puisque la Model S Plaid atteint les 100 km/h en 2,07 secondes. Ces chiffres en font la berline électrique la plus rapide du monde. Seule la Rimac Nevera peut prétendre rivaliser avec elle, mais le fait de savoir s’il s’agit ou non d’une berline est sujet à débat, son prix débutant à 2 millions de dollars. Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une performance très impressionnante de la part de la prochaine Tesla, qui devrait être majoritairement utilisée sur circuit selon son constructeur.

Source : MotorTrend