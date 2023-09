Tesla : 30% des propriétaires de Model Y préfèrent repasser sur un SUV thermique

D'après une nouvelle étude réalisée par SP Global, Tesla affiche des taux de rétention plutôt impressionnants pour une marque aussi jeune. Dans la grande majorité des cas, les propriétaires de Tesla changent souvent de véhicule pour un autre modèle de la marque. Mais il arrive parfois que les utilisateurs préfèrent revenir à une motorisation thermique. C'est le cas de 30% des conducteurs de Model Y.

En quelques années seulement, Tesla s'est imposé comme le numéro 1 mondial des voitures électriques. Les récents chiffres de ventes européens ne vont pas venir remettre en question cette popularité. Pour cause, en août 2023 le nombre d'immatriculation enregistré dépassait déjà celui de toute l'année 2022. De quoi envisager une année historique pour Tesla, qui vient tout juste de donner une seconde jeunesse à la Model 3, sa berline électrique incontournable.

Comme l'explique le cabinet d'études S&P Global dans son dernier rapport, Tesla affiche des taux de rétention assez impressionnants pour une marque aussi jeune et avec une gamme aussi réduite. En quelques chiffres, on apprend notamment que quasiment 60 % des propriétaires de Model S remplacent leurs véhicules par une autre Tesla.

Tesla affiche des taux de rétention indécents

Concernant la Model 3, ce chiffre est encore plus élevé : 72, 8 %. D'ailleurs, les propriétaires de la berline électrique sont nombreux à jeter leur dévolu sur la Model Y comme nouveau véhicule. En effet, sur les 12 derniers mois, ils étaient 40 % à choisir le SUV de Tesla. “Tesla réussit très bien à faire migrer ses clients d'une Model 3 vers une Model Y, ce qui contribue à des taux de fidélité élevés. Tesla a profité de l'évolution de l'industrie vers les SUV. En commercialisant d'abord la Model 3, puis la Model Y peu de temps après, elle a donné aux clients la possibilité de migrer à travers la gamme”, explique Kent Chiu, directeur associé de S&P Global Mobility.

Sur son segment, à savoir les SUV électriques, la Model Y affiche le plus haut taux de rétention du marché avec 37,3 %. Elle est suivie de près par la Ford Mustang Mach-E, avec 18,5 %. Toutefois, si Tesla parvient sans mal à inciter les utilisateurs à migrer d'une Model 3 vers une Model Y, le SUV semble en revanche se présenter comme la dernière destination au sein de la gamme Tesla pour la plupart des ménages.

Les propriétaires de Model Y préfèrent se tourner vers la concurrence… ou le thermique

Pourquoi cela ? La différence de prix bien trop importante entre la Model Y et la Model S/X. Pour rappel aux Etats-Unis, le SUV se négocie à 50 490 dollars (sans les aides gouvernementales), tandis que la Model S est affichée à 74 990 $ et le Model X à 79 990 $. Résultat, les propriétaires de Model Y qui ont envie de changement se tournent à 70 % vers un véhicule électrique d'une marque concurrente.

Selon S&P, les 30 % restants abandonnent totalement l'électrique pour revenir à un SUV ou un pick-up doté d'une motorisation thermique. Cette défection, Tesla compte y remédier avec le Cybertruck justement, qui viendra de facto combler ce vide laissé entre la Model Y et les Model S/X. Et justement, on peut d'ores et déjà tout l'intérêt que suscitent les utilisateurs envers le pick-up futuriste de Tesla. A l'approche de son lancement (prévu entre la fin d'année 2023 et début 2024), le constructeur a déjà enregistré plus deux millions de précommandes.

Le déclassement reste aussi une tendance

Notez également que certains propriétaires de Model S/X n'hésitent pas à descendre en gamme chez Tesla. Ils sont ainsi 18% à abandonner leur Model S pour un Model Y et quasiment 8% pour une Model 3. Bien entendu, avec l'arrivée de concurrents de poids sur le marché des VE Premium, les utilisateurs de Model S/X quittent parfois l'écurie Tesla pour une autre marque.

Ainsi, ce ce qui concerne la Model S, l'alternative numéro 1 reste la Lucid Air (3,4%), suivi de la Rivian R1T (1,8 %), de la Mercedes Benz EQS (1,6 %) et de la Rivian R1S (1,2 %). “Historiquement, lorsqu'un véhicule vieillit, les taux de fidélité diminuent. Et chaque fois qu'il y a un lifting, un rafraîchissement ou une refonte, la fidélité augmente”, assure M. Chiu.

Pour espérer maintenir ses taux de rétention élevés, Tesla a d'ores et déjà prévu d'étoffer son portefeuille. Hormis le Cybertruck, la marque doit également lancer une réédition du Roadster, ainsi qu'un VE d'entrée de gamme négocié aux alentours des 25 000 €. Reste maintenant à les mettre sur le marché pour inciter les propriétaires de Tesla à rester chez Tesla.

Source : S&P Global