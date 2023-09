Volkswagen arrête la production de l’ID. 3 à l’usine historique de Dresde

Le sort de l'usine de Dresde est scellé. D'après un média allemand, Volkswagen s'apprête à arrêter la production de l'ID. 3, mais aussi de tout autre voiture électrique, au sein de ce site historique. Cette décision intervient dans une campagne de réduction massive des coûts menée par le PDG Olivier Blume.

L'usine de Dresde, le site de production historique de Volkswagen, est maintenant fixée sur son sort. D'après des sources proches du groupe automobile citées par le média allemand Automobilwoche, la marque a décidé de mettre un terme à la production de l'ID. 3 au sein de la célèbre manufacture.

Inaugurée en 2002, l'usine de Dresde est rentrée dans l'histoire pour sa démesure, marquée notamment par son architecture avant-gardiste et grandiose. Surnommée Usine Transparente (en référence aux nombreuses surfaces vitrées qui permettaient aux acheteurs d'observer la dernière étape d'assemblage de leurs véhicules), le site de Dresde a produit pas moins de 150 000 voitures. D'abord la gamme Phantom de Volkswagen, les Bentley Flying Spur, puis les premiers modèles électriques VW comme l'e-Golf, puis l'ID. 3.

L'usine de Dresde ne fabriquera plus de voitures électriques

En 2022, l'usine a fabriqué pas moins de 6 500 exemplaires de la citadine électrique allemande. Comme le précise le média allemand, cette décision intervient dans un contexte économique compliqué pour le constructeur. Alors que la concurrence sur le marché des voitures électriques est toujours plus féroce, le PDG de la marque Olivier Blume cherche par tous les moyens à réduire les coûts de l'entreprise et à augmenter ses rendements de 6,5 % d'ici 2026 (soit 10,7 milliards d'euros).

Et si l'usine de Dresde véhicule une image prestigieuse pour VW, le site offre en réalité des capacités de production dérisoires par rapport aux autres manufactures allemandes du groupe. Pour cause, pas de carrosserie, d'atelier de peinture ou de machine de pressage à Dresde. Sachant que les coûts d'exploitation annuel de l'usine se situent entre 60 et 70 millions d'euros, Volkswagen pourrait économiser 20 millions d'euros par an en cessant la production de VE à Dresde.

Attention, l'usine transparente ne fermera ses portes. Les 300 employés à temps plein seront affectés à des tâches annexes, notamment sur les essais et la conception de technologies innovantes. En revanche, on sait pas encore quel sort sera réservé aux 2 000 intérimaires qui y travaillent… Pour rappel, cette nouvelle intervient alors que Volkswagen vient d'annoncer la suppression de 300 postes au sein de l'usine de Zwickau, le principal site de production de VE de la marque.

