Voitures électriques : de nombreux modèles chinois bientôt touchés par une nouvelle taxe, les prix ne sont pas près de baisser

L'Union européenne envisage d'imposer des taxes sur les importations de voitures électriques chinoises dès cet été. Cette mesure pourrait augmenter les prix des véhicules, et affecter leur accessibilité pour les utilisateurs européens.

Depuis l'année dernière, l'Union européenne exprime des préoccupations concernant les avantages concurrentiels des constructeurs de voitures électriques chinois, soutenus par des subventions importantes de Pékin. Ces inquiétudes ont culminé avec le lancement d'une enquête officielle en septembre 2023. Celle-ci a révélé des transferts de fonds du gouvernement chinois vers ses constructeurs automobiles.

Suite à ces découvertes, la Commission européenne a décidé de passer à l'action. Elle envisage l'instauration de droits de douane provisoires dès juillet 2024. Cette mesure a été annoncée dans un document publié début mars.

La taxe sur les voitures électriques chinoises pourrait arriver plus tôt que prévu

L'introduction de taxes sur les importations de voitures électriques chinoises est une mesure qui pourrait fortement affecter le marché automobile européen. En augmentant les coûts d'acquisition de ces véhicules, la mesure risque de les rendre moins attractives pour les utilisateurs européens, qui bénéficiaient jusqu'à présent de prix très attractifs.

D'un autre côté, cette démarche offre une opportunité aux fabricants européens qui pourraient voir leurs ventes augmenter si les prix des concurrents chinois s'alignent sur les leurs. La bonne nouvelle est que cela pourrait mettre ces derniers au défi d'innover et de proposer des véhicules électriques qui sont non seulement compétitifs en termes de prix mais aussi attractifs en termes de performances et fonctionnalités.

Mais pour nos constructeurs, la tâche ne sera pas aisée. La majorité des composants essentiels, comme les batteries, sont actuellement produits en Chine. Cela pose des problèmes au niveau de la logistique et économique pour les constructeurs européens qui dépendent de ces importations pour assembler leurs véhicules. L'Europe doit donc accélérer son autonomie dans la chaîne d'approvisionnement des composants critiques pour pouvoir véritablement profiter de ces changements tarifaires.

Les nouvelles taxes envisagées par l'Union européenne pourraient être appliquées dès cet été. Dans ce contexte, le rôle du président Emmanuel Macron est central. Il est contraint de naviguer entre l'encouragement des investissements chinois en France et l'adoption de mesures protectionnistes qui favorisent l'industrie européenne. Cette situation délicate montre clairement les tensions entre le besoin de soutenir les entreprises locales et celui de maintenir des relations commerciales stables avec la Chine.