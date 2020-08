Lucid Air : son autonomie de 832 km laisse Tesla dans le rétroviseur

Le constructeur de voitures électriques américain Lucid assure avoir développé une série d’innovations technologiques qui permettra à la Air une autonomie de plus de 800 km. De quoi faire de l’ombre à Tesla. Mais le rêve reste en attente de réalisation.



« Il y a de cela quelques années, nous avions dévoilé notre prototype alpha de la Lucid Air, avec la promesse d’une autonomie supérieure à 640 km qui était le reflet de notre technologie à ce moment là », détaille Lucid Motors dans un communiqué de presse. Et de poursuivre : « nous avons atteint dans l’intervalle une série d’avancées technologiques, qui nous permet de culminer à un degré sans pareil d’efficience énergétique ».

Lucid serait parvenu à dépasser les 800 km d’autonomie avec la Air

Le PDG du constructeur poursuit : « j »ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint une autonomie EPA estimée à 832 km tout en réduisant significativement la capacité de notre pack batterie, ce qui réduit le poids du véhicule, son coût et augmente l’espace à l’intérieur de l’habitacle ». Pour en arriver à ce résultat, le constructeur cite l’architecture électrique 900 V du véhicule, un coefficient de résistance à l’air de 0.21, ainsi que des innovations de sa branche batteries Atieva.

Lorsqu’il entrera en production, le véhicule promet une fiche technique impressionnante. La Lucid Air devrait mettre à disposition du conducteur quelques 1000 chevaux, avec un 0-60 mph (96,5 km/h) en 2,5 secondes et une vitesse de pointe de plus de 322 km/h sur circuit bien évidemment… Au delà, le constructeur promet une assistance à la conduite de niveau 3 baptisée DreamDrive. Sur le papier, Lucid a tout pour inquiéter Tesla.

Les voitures d’Elon Musk proposent plutôt une autonomie proche des 650 km pour les modèles les plus performants. Mais il ne faut pas rêver trop vite : les débuts difficiles de Tesla montrent à quel point Lucid a encore tout à prouver, pour passer du prototype au modèle de série. Lucid Motors doit en dire plus sur la Air le 9 septembre prochain – notamment son prix, et configurations. Les premières livraisons devraient avoir lieu en 2021, si la firme parvient à tenir les délais.

Source : Lucid Motors