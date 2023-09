Tesla : les immatriculations européennes atteignent des sommets et dépassent déjà le niveau de 2022

Tout roule pour Tesla, puisque selon les statistiques publiées par Tesla Motor Club, les immatriculations de voitures de la marque en Europe ont déjà dépassé le total de l’année précédente.

Présentation d’une Model 3 au nouveau design et aux meilleures finitions, fuites concernant le Cybertruck savamment organisées, on peut le dire, l’actualité de Tesla est brûlante, ce qui n’est sans doute pas pour déplaire au PDG de la compagnie, qui n’aime rien tant que faire parler de lui et de ses entreprises. Autre excellente nouvelle pour l'homme d'affaires : sur le Vieux Continent, le nombre d’immatriculations de Tesla au mois d’août 2023 (237 556) est déjà supérieur à celui enregistré pour toute l’année 2022 (233 800).

À ce rythme-là, 2023 risque d’être une année historique pour la marque, qui pourrait bien enregistrer une hausse de 50 % à l’orée 2024. Les pays dans lesquels les Tesla se vendent le mieux sont l’Allemagne, avec 47 189 unités, la France (35 262) et le Royaume-Uni (33 302). D’après le site Finbold, « les véhicules électriques hybrides (HEV) représentent la part la plus importante », avec un nombre d’immatriculations deux fois supérieur à celui des véhicules électriques à batterie (BEV) tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) se classent en troisième position.

Les ventes européennes de Tesla atteignent déjà des sommets

Outre la qualité intrinsèque de leurs véhicules, on peut expliquer le succès de Tesla par les baisses de prix consenties sur les voitures de la marque. Depuis le début de l’année en effet, les tarifs des voitures électriques américaines fondent comme neige au soleil, avec des remises allant jusqu’à 10 000 € sur les Model 3, Y, S et X.

Dans le même ordre d’idées, le fait que la compagnie ait augmenté la productivité de la Giga Factory berlinoise a permis d’augmenter les ventes : les délais d’attente pour prendre le volant d’une Tesla sont désormais bien plus courts. En Europe, une Model 3 commandée en août sera livrée entre novembre 2023 et janvier 2024, selon le modèle. Par ailleurs, Tesla impose chaque jour un peu plus son connecteur propriétaire auprès des autres fabricants automobiles, ce qui devrait, à terme, faire des Superchargeurs, les prises standard de l’industrie.