Tesla : voilà comment Elon Musk voulait espionner les utilisateurs pour gagner ses procès

Il y a tout juste une semaine, le journaliste Walter Isaacson a publié la biographie évènement de l'homme le plus riche et le plus puissant du monde : Elon Musk. Cet ouvrage fleuve permet d'en apprendre énormément sur le patron de Tesla, de ses fulgurances à ses côtés les plus sombres et les plus dérangeants.

Depuis ce 12 septembre 2023, on peut découvrir en librairie la biographie évènement d'Elon Musk. Signé par le journaliste américaine Walter Isaacson, cet ouvrage fleuve est le fruit de deux ans d'entretiens avec le milliardaire évidemment, mais aussi avec sa famille, ses amis proches, son entourage et ses collaborateurs.

Le patron de Tesla a étonnement décidé de jouer franc-jeu avec Isaacson, en lui prodiguant un accès total à des mails personnels et professionnels, des SMS, etc. En résulte une biographie coup de poing, qui dresse un portrait complexe du nouveau dirigeant de Twitter en abordant ses succès, ses échecs, ses fulgurances et ses comportements les plus maladifs et dangereux.

Pas touche à l'Autopilot

L'occasion de découvrir notamment comment Elon Musk voulait espionner les propriétaires de Tesla… Comme vous le savez peut-être, le système de conduite autonome de Tesla est au centre de plusieurs enquêtes fédérales après plusieurs collisions enregistrées entre des Tesla sous Autopilot et des véhicules d'urgence.

La NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge la sécurité routière, enquête sur la sécurité et la fiabilité de l'Autopilot depuis août 2021. En février 2023, le ministère américain de la Justice a décidé de lancer à son tour des investigations sur l'Autopilot et le FSD, les deux technologies de conduite autonome du constructeur.

Rappelons que dans bon nombre de ces incidents, la responsabilité de l'Autopilot a été systématiquement écartée au profit de celle du conducteur. Bien que Tesla rappelle constamment que son système nécessite l'attention perpétuelle de l'utilisateur, plusieurs études ont prouvé une diminution manifeste de l'attention des conducteurs une fois l'Autopilot activé.

Elon Musk voulait utiliser les caméras pour espionner les conducteurs

Sans surprise, cette mauvaise presse faite à tort contre l'Autopilot agace Elon Musk. Comme nous l'apprend sa biographie, le milliardaire avait une idée bien à lui pour réhabiliter la réputation de sa technologie et gagner les procès la mettent en cause : utiliser les caméras installées dans l'habitacle des Tesla pour espionner les utilisateurs en cas d'accident.

Cerise sur le gâteau, Elon Musk s'en fichait visiblement d'avoir l'accord ou non des conducteurs. “Musk était convaincu que la plupart des accidents étaient dus à de mauvais conducteurs plutôt qu'à de mauvais logiciels. Lors d'une réunion, il a suggéré d'utiliser les données collectées par les caméras de la voiture – dont l'une se trouve à l'intérieur de la voiture et se concentrer sur le conducteur – pour prouver la responsabilité du conducteur”, raconte Walter Isaacson.

Le journaliste poursuit : “L'une des femmes présentes à la table s'est opposée à cette idée. “Nous avons fait des aller-retours avec l'équipe chargée de la protection de la vie privée”, a-t-elle déclaré”. Vient ensuite une déclaration lunaire du milliardaire, qui semble découvrir l'existence d'une division dédiée à la protection de la vie privée des utilisateurs : “Je ne sais pas même pas qui ils sont. Ils sont si privés qu'on ne sait jamais qui ils sont”. Pour rappel, Elon Musk n'était pas le seul à avoir ces envies de voyeurisme. D'après un article publié par Reuters en avril 2023, plusieurs employés de Tesla ont secrètement regardé des vidéos intimes enregistrées par les caméras des voitures Tesla.

Source : Electrek