Surveiller sa maison avec Google Home devient bien plus pratique grâce à cette mise à jour

Les caméras de surveillance d’autres marques ont longtemps posé problème dans l’application domotique de Google. Certaines refusaient d’afficher leur flux, d’autres ne fonctionnaient que par intermittence. La dernière mise à jour de Google Home s’attaque enfin à ce point noir.

La maison connectée repose sur une promesse simple, tout piloter depuis une seule application. La réalité se révèle souvent plus compliquée, car chaque fabricant impose son propre logiciel et ses propres limites. Les caméras de surveillance concentrent l’essentiel des frustrations, entre flux vidéo capricieux et fonctions réservées à certains modèles. Le terrain progresse malgré tout, et la reconnaissance faciale de Google Home a gagné en fiabilité au printemps dernier. Le chantier de la compatibilité entre marques restait pourtant ouvert.

L’application domotique de Google gère depuis longtemps des modèles venus d’autres marques. Le résultat variait pourtant énormément selon la référence. Les caméras Arlo diffusaient leur direct sans souci, quand celles de Reolink, Tapo ou Wyze ne répondaient que dans certaines situations. Beaucoup devaient jongler entre deux applications pour un simple coup d’œil sur leur entrée. L’éditeur avance sur plusieurs fronts en parallèle, et une nouveauté de Google Home simplifie les premiers pas dans la maison connectée depuis le mois de juillet.

Google Home affiche enfin le direct des caméras Eufy, Tapo, Wyze et Reolink

La mise à jour d’août de Google Home ouvre le direct à cinq fabricants supplémentaires. Selon la note de version publiée par Google, les flux des caméras Eufy d’Anker, Tapo de TP-Link, Wyze, Reolink et Nanit s’affichent désormais dans l’application. Les modèles Nest ne bénéficient plus d’aucun privilège. Un bouton d’enregistrement permet aussi de télécharger un extrait d’événement en un appui. Les abonnés à la formule premium obtiennent en plus des résumés générés par intelligence artificielle.

L’affichage change également dans Google Home, avec une vue par défaut menant directement aux événements récents ou à la chronologie. Basculer son smartphone à l’horizontale fait passer le flux en plein écran automatiquement. Les caméras Nest diffusent plus longtemps sans coupure, et le défilement entre les vues gagne en fluidité. Plusieurs correctifs accompagnent le déploiement, dont un problème d’historique sur iPhone et des indicateurs de batterie erronés. Un bug propre aux Samsung Galaxy disparaît enfin. Le son des flux passait jusqu’ici par le volume des appels plutôt que par celui du multimédia.