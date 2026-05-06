Ces nouvelles fonctions de Google Home vont changer la façon de surveiller votre domicile

Google Home déploie sa mise à jour de printemps pour tous les utilisateurs. L'appli Nest fait peau neuve avec des outils de surveillance plus précis. Les automatisations gagnent aussi de nouveaux contrôles pour piloter sa maison à distance.

La maison connectée attire chaque année davantage d'utilisateurs. Les fabricants se disputent ce marché en multipliant les mises à jour pour rendre leurs appareils plus utiles. Google ne fait pas exception. La firme de Mountain View a multiplié les annonces ces dernières semaines autour de son écosystème domestique. Elle a notamment annoncé une refonte majeure de ses communautés Home et Nest.

Ce travail de fond porte aujourd'hui ses fruits. Après avoir récemment rendu Gemini indispensable dans Google Home, la firme franchit une nouvelle étape. Sa mise à jour de printemps était jusqu'ici réservée aux membres du programme d'accès anticipé. Elle est désormais disponible pour tous.

Google Home améliore l'appli Nest Cam avec Gemini et étend ses automatisations à de nouveaux appareils connectés

L'appli Nest concentre l'essentiel des nouveautés. Selon le blog officiel de la communauté Google Nest, le lecteur vidéo reste visible pendant le défilement de l'historique. La fluidité du défilement a été améliorée. Des boutons permettent de sauter dix secondes en avant ou en arrière dans les enregistrements. Gemini ajoute des aperçus animés zoomés pour identifier rapidement un mouvement. Des descriptions textuelles accompagnent chaque événement dans la vue chronologique. Les vidéos peuvent être filtrées par catégorie, comme une personne détectée, un colis ou un bris de verre.

La reconnaissance faciale bénéficie également d'améliorations. L'appli Google Home exclut automatiquement les images de mauvaise qualité pour maintenir une bibliothèque de visages fiable. Des boutons de retour permettent de signaler des erreurs de détection. Les caméras Nest antérieures à 2021 profitent aussi des mêmes aperçus animés et descriptions. Certaines fonctions nécessitent toutefois un abonnement à la formule Premium.

Les automatisations de Google Home s'enrichissent elles aussi. Les utilisateurs peuvent désormais connaître l'état précis de leur porte, qu'elle soit verrouillée, entrouverte ou forcée. La cafetière, le lave-linge ou l'aspirateur robot peuvent être gérés via une automatisation, du démarrage à l'arrêt. Le contrôle de l'éclairage gagne en précision, avec la possibilité de régler la température de couleur des ampoules connectées. Google vise à faire de son appli un centre de contrôle domestique complet.