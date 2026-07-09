Google Home veut réconcilier les débutants avec la domotique grâce à une nouveauté bienvenue

La maison connectée séduit de plus en plus de foyers, mais sa configuration en rebute encore beaucoup. Créer une routine de zéro peut vite tourner au casse-tête pour les moins aguerris. Google Home vient justement de trouver la parade dans sa dernière mise à jour.

google home
Crédits : Adobe Stock

La domotique attire chaque année davantage de foyers en quête de confort et d'économies. Les fabricants multiplient les mises à jour pour rendre leurs applications plus accessibles au grand public. Pourtant, la création d'une routine reste un obstacle pour beaucoup de débutants. Face à une page vierge, l'utilisateur ne sait pas toujours par où commencer. De nouvelles fonctions de Google Home ont récemment changé la façon de surveiller son domicile, preuve que l'application avance vite.

L'automatisation forme le cœur de toute maison connectée digne de ce nom. Elle permet de déclencher plusieurs actions d'un coup, sans manipuler chaque appareil un par un. Google Home a musclé ses capacités d'automatisation avec 20 nouveaux outils en début d'année. La barrière technique décourageait pourtant encore les novices. La firme de Mountain View change désormais de méthode pour toucher un public plus large.

Google Home propose des automatisations toutes prêtes pour lancer sa maison connectée

La dernière mise à jour de l'application Google Home introduit des automatisations suggérées. D'après les notes officielles de l'éditeur, l'utilisateur découvre des routines prêtes à l'emploi, taillées pour des besoins concrets du quotidien. La sécurité du domicile, le réveil du matin ou les économies d'énergie figurent parmi les thèmes proposés. Plus besoin de partir d'une feuille blanche, puisque chaque suggestion s'active en quelques appuis. Ces scénarios apparaissent en haut de l'onglet dédié, juste au-dessus de ceux déjà programmés. Chacun reste ensuite libre de les personnaliser avant de les appliquer à son installation.

Ces automatisations n'ont rien d'inédit sur le plan technique, car un utilisateur averti pouvait déjà les créer à la main. La vraie nouveauté tient à l'abaissement de la barrière d'entrée pour les moins expérimentés. Google Home glisse aussi une configuration simplifiée pour ses anciennes caméras Nest. Le déploiement se fait à l'échelle mondiale, sur Android comme sur iOS, de façon progressive sur les prochaines semaines. Les possesseurs d'un smartphone compatible ou d'un iPhone verront donc la fonction arriver petit à petit, sans action de leur part.


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