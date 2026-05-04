Surfshark offre 3 mois gratuits et une remise de 88 % pour ses 8 ans : plus que quelques jours pour profiter de l’offre anniversaire

Pour son 8e anniversaire, Surfshark casse ses prix avec des remises allant jusqu'à 88 %, avec un bonus de trois mois offerts. Le moment propice pour accéder à un VPN premium pour moins de 2 € par mois.

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Surfshark souffle ses huit bougies avec un cadeau pour ses nouveaux abonnés. Jusqu'au 11 mai 2026, le service offre une réduction de 88% sur ses abonnements de deux ans, avec un bonus de 3 mois en prime.

La formule la plus accessible, Starter, passe ainsi à 1,78 € par mois au lieu de 15,45 €, ce qui correspond à 88 % de remise. La formule intermédiaire (One) est à 2,08 € par mois, contre 17,95 € habituellement. Elle intègre un antivirus et un outil de surveillance des fuites de données.

Enfin, la formule One+, qui est la plus complète, est proposée à 4,18 € par mois au lieu de 20,85 € (–80%). Les trois abonnements portent sur une période de 27 mois, y compris les 3 mois supplémentaires offerts par Surfshark. Vous bénéficiez également d’une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours.

dès 1.78€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 88% 1.78€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 81% 2.98€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Un VPN solide, doublé d'une vraie suite de sécurité

La formule Starter de Surfshark couvre l’essentiel des fonctionnalités, notamment un VPN à plus de 4 500 serveurs répartis dans plus de 100 pays. Elle inclut également CleanWeb, le bloqueur qui neutralise publicités, traqueurs, et sites malveillants, ou encore la fonctionnalité Alternative ID. Cet outil vous permet de générer des identités et adresses e-mail de substitution. Vous pourrez les utiliser lors de vos inscriptions en ligne afin d’éviter d’exposer votre véritable adresse email.

La formule One de Surfshark intègre en plus un antivirus avec protection en temps réel contre les malwares, spywares et ransomwares. Elle propose aussi un outil nommé Alert, qui surveille en continu les bases de données compromises pour vous avertir si vos données sensibles ont fuité.

Enfin, One+ intègre en plus un service baptisé Incogni. Elle vous permet de supprimer vos données personnelles des bases de données des entreprises et des data brokers. Cette démarche est normalement fastidieuse, mais est prise en charge ici sans intervention de votre part.

Pour le reste, Surfshark s'appuie sur les protocoles VPN les plus solides du marché, notamment WireGuard, OpenVPN et IKEv2, avec des normes de chiffrement comme AES-256-GCM et ChaCha20.

La politique de non-journalisation est par ailleurs auditée de manière indépendante, ce qui lui confère une crédibilité que de nombreux VPN peinent à atteindre.