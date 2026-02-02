Grosse baisse de prix sur Surfshark : le VPN est encore plus abordable grâce à cette offre à durée limitée

Les prix de Surfshark sont en forte baisse, grâce à une offre à durée limitée. Le VPN fait actuellement l’objet d’une réduction allant jusqu'à 87%, avec 3 mois offerts en bonus.

Au-delà de son utilité pour ceux qui souhaitent contourner la censure ou accéder à des contenus géo-restreints, très nombreux en 2026, les VPN sont désormais un outil de cybersécurité indispensable. Que ce soit pour protéger votre navigation sur un Wi-Fi public, profiter de plus de confidentialité vis-à-vis de votre FAI ou simplement pour rester anonyme, l’utilisation d’un VPN permet non seulement de masquer votre adresse IP, mais aussi de chiffrer l’ensemble de votre trafic.

Surfshark, l’un des VPN les plus populaires du moment, s’affiche actuellement à un tarif très intéressant. Cette nouvelle promotion fait chuter davantage le prix des différentes formules, déjà abordables à la base.

Surfshark : un VPN efficace à prix mini

Normalement propose à 15,45 € par mois, Surfshark VPN est disponible en ce moment à partir de 1,99 € pour la formule Starter, avec un engagement de 2 ans. Cette offre inclut 3 mois d’abonnement offerts, pour un total de 27 mois de service.

La formule intermédiaire, Surfshark One, est affichée à 2,29 € au lieu de 17,95 €. Enfin, si vous visez la formule ultime (One+) avec toutes les fonctionnalités incluses, elle est à 4,19 € au lieu de 20,85 €.

Récapitulatif :

Starter (24 mois + 3 mois offerts) : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, soit une réduction de 87%.

Surfshark One (24 mois + 3 mois offerts) : 2,29 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87%

Surfshark One+ (24 mois + 3 mois offerts) : 4,19 € au lieu de 20,85 € par mois, soit une réduction de 80%.

Les atouts de Surfshark VPN

Surfshark n’est pas qu’un simple VPN. L’application intègre de nombreuses autres fonctionnalités dédiées à la cybersécurité et à la protection de la vie privée.

La formule Starter inclut non seulement le VPN, mais aussi Alternative ID, une fonctionnalité qui permet de créer une ou plusieurs identités alternatives (nom, prénoms et adresse email secondaires). Ces identités sont idéales pour ceux créer des comptes en ligne sans utiliser vos véritables informations.

La formule One quant à elle intègre en plus un antivirus, un analyseur de fuites de données et un contrôle parental. Et enfin, si vous visez la formule One+, elle propose toutes les fonctionnalités précédemment citées, ainsi qu’une option pour supprimer vos informations des bases de données des entreprises et des sites de recherche de personne.

Pour le reste, Surfshark est un VPN sécurisé et fiable. Il dispose de plus de 4 500 serveurs dans 100 pays différents, avec des débits confortables pour une expérience fluide. Un seul compte vous permet de sécuriser un nombre illimité d’appareils. C’est un atout que très peu de VPN offrent en 2026.