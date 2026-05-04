L’application Gemini change de design sur iOS, voici à quoi elle ressemble

Google prépare depuis quelques mois une refonte complète de son application Gemini. Nous avons désormais les premières images du nouveau design sur iOS et en effet, ça change.

Gemini
Crédits : Adobe Stock

Faire évoluer une application mobile, ce n'est pas seulement lui ajouter des fonctionnalités. Un ravalement de façade lui évite aussi de se laisser dépasser par d'autres au design plus moderne. Google le sait et c'est pourquoi chacune de ses applis a droit à des changements plus ou moins réguliers.

Lire aussi – L’IA Gemini de Google se dote enfin d’une mémoire en France

Depuis quelques semaines, on sait qu'une refonte de l'interface de Gemini est en préparation. Nous en avons vu quelques exemples, mais pas encore de version finale. Elle est désormais prête et certains y ont déjà droit sur iOS.

Voici à quoi ressemble la nouvelle interface de Gemini sur iOS

La première chose qui frappe, c'est l'utilisation des conteneurs en forme de pilule sur l’ensemble des éléments de l'application. Quelque chose que l'on retrouve sur l'ensemble du système Android depuis l'arrivée du design Material 3 Expressive. Le sélecteur de modèle d'IA reprend sa place en haut à gauche de l'application dans un menu déroulant, au lieu d'en bas à droite actuellement. Les différentes options changent également d'emplacement, il va falloir retrouver ses marques.

Gemini nouveau design iOS
Le nouveau design de l'application Gemini sur iOS / Crédits : whoeevee1 via Reddit

Notez que la couleur mouvante en fond change selon que vous utilisiez le mode clair ou sombre. Dans le dernier cas, elle est pixelisée au lieu d'être pleine, probablement pour éviter de contraster trop fortement avec le fond noir.

Gemini nouveau design iOS mode sombre
Le nouveau design de l'application Gemini en mode sombre sur iOS / Crédits : TaxOld2989 via Reddit

Au moment de publier cet article, nous ignorons si Google compte proposer plus ou moins la même interface dans l'application Gemini sur Android. Mis à part des spécificités comme le Liquid Glass d'iOS, il y a fort à parier que ce sera le cas cela dit. Le déploiement du nouveau design sur les iPhone a démarré chez nos voisins américains de manière graduelle. Il faudra sûrement patienter quelques semaines au minimum avant de le voir débarquer chez nous.


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