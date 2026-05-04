One UI 9 va complètement changer le look du lecteur de média sur les Samsung Galaxy et c’est sublime

Le leaker Tarun Vats a partagé plusieurs captures d'écran du futur lecteur de médias des smartphones Galaxy, qui fera son arrivée avec One UI 9. En plus d'arborer un nouveau look plus moderne, celui-ci s'adapte automatiquement au genre musical que vous écoutez.

One UI 8.5 n'est même pas encore disponible sur l'immense majorité des smartphones Galaxy que Samsung prépare déjà la prochaine grosse mise à jour de sa surcouche Android. One UI 9 fait d'ores et déjà parler de lui, notamment depuis le lancement d'une première bêta sur le dernier flagship coréen. Plusieurs fonctionnalités ont ainsi été dévoilées, dressant un premier portrait de ce qui attend les utilisateurs. d'ici quelques mois.

Mais bien sûr, qui dit grosse mise à jour dit également nouveautés de design. Nous savons déjà que One UI 9.6 apportera quelques modifications à ce niveau-là. Le leaker Tarun Vats en a rajouté une couche ce week-end, en partageant plusieurs captures d'écran du lecteur de média version One UI 9. Et de fait, ce dernier a bien eu droit à un retravail complet de son interface, pour un résultat beaucoup plus moderne, mais surtout, interactif.

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Le lecteur de média de One UI 9 embarque une fonctionnalité géniale

En effet, on peut apercevoir sur ces captures d'écran que le lecteur de média change d'apparence en fonction du morceau joué. Concrètement, celui-ci reprend les couleurs de la couverture de l'album ou du single pour un résultat beaucoup plus harmonieux et immersif. Pour l'heure, on ne sait pas si Smasung appliquera cette philosophie à d'autres éléments ou notifications apparaissant sur l'écran de verrouillage.

Il est encore un peu tôt pour connaître tous les secrets de One UI 9, qui ne devrait pas arriver avant plusieurs mois. A priori, la surcouche devrait faire ses débuts auprès du grand public cet été, en même temps que la sortie des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Le lancement des deux smartphones est prévu pour le 22 juillet prochain, d'après une récente fuite. Il faudra ensuite attendre que la mise à jour arrive sur les modèles plus anciens.