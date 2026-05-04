Galaxy Z Flip 8 : prix, écran OLED, fiche technique, Samsung nous prépare de bonnes et mauvaises surprises

Une nouvelle fuite en dit sur les projets de Samsung concernant son futur Galaxy Z Flip 8. Le prochain smartphone à clapet coréen devrait ainsi bénéficier d'un meilleur écran… au détriment d'autres aspects.

Selon de récentes fuites, le Galaxy Z FLip 8 devrait pointer le bout son nez le 22 juillet prochain, aux côtés du Galaxy Z Fold 8 et, très probablement, du mystérieux Galaxy Z Wide. La date approchant à grands pas, le smartphone a déjà fait l'objet de nombreuses fuites, si bien qu'il n'y a d'ores et déjà plus que quelques menus détails à régler. À commencer par son prix, jusqu'ici à peine évoqué par les leakers.

C'est désormais chose faite avec un récent rapport signé yeux1122, leaker nous ayant déjà livré bon nombre d'informations sur le prochain smartphone pliant de Samsung. Il y rappelle plusieurs éléments dont nous avons déjà entendu parler, et s'attarde quelque temps sur l'écran. Selon lui, le Galaxy Z Flip 8 arborerait ainsi un écran OLED sans aucune pliure visible. Une rumeur similaire concernant le Galaxy Z Fold 8 circule également depuis quelques semaines.

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Combien va coûter le Samsung Galaxy Z Flip 8 ?

D'autres détails sont également intéressants à souligner, notamment le fait que le smartphone sera légèrement plus léger que son prédécesseur — 180 grammes contre 188 grammes pour le Galaxy Z Flip 7. Pourtant, le Galaxy Z Flip devrait également être légèrement plus large que son grand frère, bien que le leaker ne se risque pas à livrer ses dimensions exactes. Du reste, celui-ci précise tout de même que nombre des éléments de sa fiche technique resteront inchangés par rapport à la génération précédente.

Cela vient d'ailleurs corroborer de précédentes rumeurs sur le sujet, notamment concernant la batterie du smartphone. Pourtant, yeux1122 ajoute tout de même une bien mauvaise nouvelle à son rapport : Samsung devrait faire grimper les prix cette année. Pas de fourchette pour le moment, mais il fallait malheureusement s'y attendre. En plus de la crise de la RAM qui frappe tout le secteur, il se murmure que le Galaxy Z Flip 8 sera doté d'un processeur surpuissant, justifiant certainement la hausse des tarifs.