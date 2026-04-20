Surfshark VPN passe à 1,78 € : l’offre d’anniversaire qui fait trembler la concurrence

Surfshark célèbre son anniversaire avec une offre séduisante : jusqu’à – 88% sur ses abonnements, avec 3 mois offerts en bonus. Si vous cherchez un VPN performant et pas cher, c’est l’occasion idéale pour faire des économies.

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Surfshark souffle ses 8 bougies en ce mois d’avril. Depuis son lancement en 2018, le service s’est progressivement imposé comme une valeur sure, dans un marché pourtant très concurrentiel. Pour l’occasion, le fournisseur casse ses prix jusqu’à -88%.

Pour moins de 2 € par mois, vous pouvez désormais protéger tous vos appareils. Une opportunité pour ceux qui souhaitent souscrire à une solution de cybersécurité crédible sans se ruiner.

Trois mois offerts et un tarif imbattable

Proposé normalement à 15,45 € par mois, Surfshark passe à seulement 1,78 € pour la formule de base. Cette offre concerne l’abonnement de deux ans, avec trois mois offerts en bonus.

Le montant total à régler immédiatement est de 48,06 € pour 27 mois d’utilisation. Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, les formules One et One+ sont également en promotion, respectivement à 2,08 € et 4,18 € par mois, toujours avec les trois mois offerts.

Pour résumer :

Starter : 1,78 € au lieu de 15,45 € par mois (-88%) pendant 24 mois + 3 mois offerts.

: 1,78 € au lieu de 15,45 € par mois (-88%) pendant 24 mois + 3 mois offerts. Surfshark One : 2,08 € au lieu de 17,95 € par mois (-88%) pendant 24 mois + 3 mois offerts.

: 2,08 € au lieu de 17,95 € par mois (-88%) pendant 24 mois + 3 mois offerts. Surfshark One+: 4,18 € au lieu de 20,85 € par mois (-80%) pendant 24 mois + 3 mois offerts.

Ce sont des tarifs très accessibles pour un VPN haut de gamme. Surfshark propose plus de 4 500 serveurs répartis dans une centaine de pays. Le VPN offre de bons débits et une politique de confidentialité stricte.

Grâce au principe de la non journalisation, vos données de navigation et votre adresse IP ne sont jamais stockées sur les serveurs de Surfshark. Cerise sur le gâteau : un seul abonnement vous permet de protéger un nombre illimité d’appareils.

dès 1.78€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 88% 1.78€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 81% 2.98€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Un VPN, mais pas seulement

Surfshark n’est pas qu’un simple VPN. L’application propose de nombreuses autres fonctionnalités offrant une solide cybersécurité à moindre coût. En fonction de la formule choisie, vous profitez notamment d’un antivirus inclus, d’un détecteur d’emails frauduleux qui vous protège contre le phishing ou encore d’une fonctionnalité d’alertes de fuite de données personnelles. Cette dernière vous avertit lorsque vos données sensibles sont divulguées en ligne.

Surfshark, c’est aussi la fonctionnalité Alternative ID, un générateur d’identité numérique. Il vous permet de créer une adresse email parallèle en quelques secondes, avec un nom et des informations fictives. Ces données peuvent être utilisées pour vous inscrire sur des sites sans donner vos véritables informations.

Si vous êtes souvent importuné dans votre navigation web par des publicités intrusives, l’application propose également CleanWeb, un bloqueur de publicités et de trackers invasifs. Enfin, grâce au bloqueur de contenus web, vous pouvez filtrer les sites et contenus inappropriés sur les appareils de vos enfants.

Tant d’outils qui vont bien au-delà d’un simple VPN. En plus de protéger vos données de navigation en ligne, Surfshark intègre des options qui renforcent votre cybersécurité de manière générale.