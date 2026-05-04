Microsoft simplifie Edge en supprimant une fonction appréciée, mais pas Copilot

Le navigateur Edge est trop encombré selon Microsoft. Une fonctionnalité utilisée par de nombreux utilisateurs fait donc ses adieux. En revanche, l'IA Copilot reste en place.

microsoft faille securite
Crédits : Adobe Stock

Difficile pour un navigateur Internet de grignoter des parts de marché à Chrome de Google, toujours largement dominant dans le monde. Chacun y va de sa particularité pour se démarquer. Brave mise sur le blocage des publicités et des traceurs par défaut par exemple. De son côté, Edge a sa barre latérale, entre autres. Sur le papier, l'idée est séduisante.

Il s'agit d'un genre de “navigateur dans le navigateur”. Vous pouvez y épingler des applications Web qui s'ouvriront uniquement à l'intérieur, permettant de les utiliser sans avoir à changer d'onglets ou ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est notamment utile pour garder un œil sur Outlook ou lancer une recherche sur Bing par exemple. Mais pas la peine de vous lancer dans sa configuration : la barre latérale de Edge va être supprimée. Microsoft estime qu'elle fait partie de ces éléments qui rendent son navigateur trop encombré.

Dites adieu à cette fonctionnalité du navigateur Edge, elle va disparaître

Nous simplifions Microsoft Edge. La liste des applications de la barre latérale sera bientôt mise hors service, en commençant par les utilisateurs de compte Microsoft (MSA). Il n’y a pas de date de mise hors service confirmée pour l’instant“, peut-on lire sur une page dédiée. À partir de maintenant, “les nouvelles applications ne peuvent plus être ajoutées à la barre latérale, et les applications actuellement épinglées dans la tour d’application seront supprimées dans une prochaine mise à jour“.

Lire aussi – Windows 11 ouvre Microsoft Edge dès le démarrage du PC : un changement qui ne passe pas

Microsoft précise que “Copilot n’est pas affecté par ce changement“. La firme dit d'ailleurs qu'elle profitera de la suppression de la barre latérale pour améliorer son assistant IA. Dommage pour celles et ceux qui aurait préféré l'inverse. Ce n'est cependant pas une surprise quand on voit que pour la firme de Redmond, diminuer la présence de l'IA dans ses applications signifie juste changer le nom des fonctionnalités associées.


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