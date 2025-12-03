Surfshark brade son VPN pour Noël : jusqu’à 88% de réduction pour renforcer votre sécurité en ligne

Besoin d'un VPN performant à un prix mini ? Surfshark propose actuellement une offre généreuse, avec jusqu'à 88% de réduction sur son abonnement VPN. On vous dit tout sur ce cadeau de Noël.

Si vous avez raté l'opportunité du Black Friday chez Surfshark, ce n'est pas encore tard. Le VPN lance aujourd'hui sa campagne de Noël qui est tout aussi intéressante que celle du Black Friday. En ce moment, il est à son prix le plus bas de l'année, soit à partir de 1,99 € par mois au lieu de 15,45 €. Cela représente une remise de 87%, voire plus en fonction de la formule choisie.

Surfshark VPN est à son prix le plus bas : une offre à ne pas rater

En choisissant l'abonnement de deux ans, vous bénéficiez d'une remise allant jusqu'à 88%, avec 3 mois offerts en bonus. La formule Starter, c'est à dire l'offre de base, est à 1,99 € par mois. Celle un peu plus avancée (Surfshark One) est à 2,19 € au lieu de 17,95 €. Et enfin, si vous préférez la formule ultime, dénommée One+, elle est accessible à partir de 4,19 € par mois au lieu de 20,85 € par mois. Dans les trois cas, Surfshark vous offre 3 mois d'abonnement en bonus, soit 27 mois de service ininterrompu.

La formule Starter est l'offre la plus accessible. Elle inclut le VPN, ainsi que la fonctionnalité Alternative ID de Surfshark qui vous permet de créer une adresse email et une identité fictives. C'est utile pour s'inscrire sur des sites secondaires, répondre à des sondages et plus généralement pour éviter de faire spammer votre adresse email principale.

La formule One inclut en plus un antivirus et un service d'alerte de fuite de données. Vous recevez ainsi un avertissement lorsque vos mots de passes, adresses email ou autre données sont associées à une fuite sur Internet, et notamment sur le Dark Web.

Enfin, en optant pour la formule One+, vous bénéficiez de tous les avantages précédemment cités, en plus d'une option pour supprimer vos informations personnelles des bases de données des entreprises.

Pour finir, Surfshark est un VPN fiable qui offre d'excellents débits et applique une politique stricte de non-journalisation, protégeant ainsi les données et l'identité de ses utilisateurs. Il dispose de plus de 3 000 serveurs dans plus de 100 pays différents.