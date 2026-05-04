Windows 11 continue de faire le ménage, c’est au tour de l’explorateur de fichiers de se débarrasser de ce design antique

Depuis plusieurs jours, Microsoft multiplie les efforts pour moderniser Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs. Et la firme a une nouvelle cible en tête : l'explorateur de fichiers, ou plus précisément une popup qui n'a pas changé de look depuis des années.

windows 11 explorateur de fichiers

C'est un phénomène que l'on ne pensait jamais voir de votre vivant : Microsoft se repentit. Depuis plusieurs semaines, la firme met un point d'honneur à enfin améliorer Windows sur les points que soulignent les utilisateurs depuis des années. Plutôt que d'intégrer Copilot partout où il est possible de le faire, voilà que des limitations et autres reliques vieilles de plusieurs années disparaissent enfin. Un phénomène qui touche tous les recoins du système d'exploitation, jusqu'à, bientôt, l'explorateur de fichiers.

C'est en effet ce qu'annonce le très bien informé phantomofearth sur son compte X (anciennement Twitter). Celui-ci a en effet fait une découverte très intéressante. L'explorateur a souvent été amélioré par Microsoft, ajoutant çà et là quelques nouvelles fonctionnalités. À l'automne 2025, celui-ci se dote ainsi enfin d'un mode sombre digne de ce nom. Mais pas partout. L'explorateur en lui-même a certes changé de couleur, mais ce n'est pas le cas des innombrables pop-up que l'on peut ouvrir via ce dernier.

Windows 11 va corriger ce petit défaut qui titille les perfectionnistes

Mettons par exemple que vous souhaitez consulter les métadonnées d'un fichier. Vous effectuez un clic droit sur ce dernier, puis cliquez sur Propriétés, et vous voilà ébloui par la blancheur de le fenêtre qui vient dénoter avec le mode sombre de votre Bureau. Voilà précisément ce que Microsoft s'apprête à corriger. Phantomofearth explique ainsi avoir retrouvé la trace de cette fenêtre dans le code d'une prochaine version de Windows, directement affublée d'une ligne lui attribuant le dernier design en date de l'OS.

Sur le même sujet — Windows 11 : le dernier Patch Tuesday KB5079473 améliore la recherche dans l’explorateur de fichiers et apporte d’autres nouveautés

Cela signifie que, dans un avenir proche, cette fenêtre laissera enfin tomber son interface vieille de plusieurs années et que la firme de Redmond n'a jamais pris le temps de modernier, pour adopter la philosophie de design de Windows 11 — et donc, très probablement, sa capacité à s'afficher en mode sombre. Pour l'heure, on ne sait pas quand cette fameuse mise à jour sera disponible, mais compte des efforts récents de Microsoft, gageons que celle-ci ne devrait pas mettre trop de temps à arriver.


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