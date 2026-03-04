Surfshark à moins de 2 € + 3 mois offerts : le bon plan VPN du moment

Surfshark, l’un des meilleurs VPN en 2026 fait l’objet d’une forte baisse de prix. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 87%, avec 3 mois de bonus, ainsi qu'une carte cadeau CALM offerte.

Bon plan Surfshark VPN

Les prix sont à la baisse chez Surfshark. Si vous cherchez à souscrire à un VPN pas cher, c’est l’occasion idéale pour réaliser de belles économies sur un abonnement longue durée. Au lieu de 15,45 € par mois, la formule Starter de Surfshark s’affiche actuellement à 1,99 €, soit le prix le plus bas de ce VPN qui figure parmi les meilleurs en 2026.

Cela correspond à une réduction généreuse de 87%. L’offre est valable sur l’abonnement de deux ans. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que Surfshark offre 3 mois d’abonnement en bonus, ce qui fait un total de 27 mois de service, ainsi qu'une carte cadeau CALM de 12 mois (voir les conditions).

Surfshark à prix cassé : les offres actuellement disponibles

En dehors de la formule de base, l’abonnement Surfshark One qui est la formule intermédiaire bénéficie aussi d’une réduction de 87%. Il est à 2,29 € au lieu de 17,95 €. Et si vous préférez profiter de toutes les fonctionnalités, sans concession, la formule ultime, nommée Surfshark One+ est à 4,19 € au lieu de 20,85 €.

Voici toutes les offres disponibles sur SurfShark VPN :

  • Starter : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois (-87%) pendant 24 mois + 3 mois offerts + carte cadeau CALM premium de 12 mois.
  • Surfshark One : 2,29 € au lieu de 17,95 € par mois (-87%) pendant 24 mois + 3 mois offerts + carte cadeau CALM premium de 12 mois.
  • Surfshark One+ : 4,19 € au lieu de 20,85 € par mois (-80%) pendant 24 mois + 3 mois offerts + carte cadeau CALM premium de 12 mois.
dès 1.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
4500 serveurs
Connexions simultanées illimités
100 pays couverts
9.2
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN Surfshark.

- 87%
1.99€/mois
Pendant 27 mois
- 79%
3.19€/mois
Pendant 15 mois
15.45€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Les points forts de SurfShark VPN

Le VPN Surfshark, que nous avons testé, offre des débits stables et confortables. Il dispose de plus de 4500 serveurs dans 100 pays différents, y compris en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon ainsi que dans de nombreux autres emplacements dans le monde.

L’application va bien au-delà de ce que peut faire un VPN classique. Elle propose des fonctionnalités comme Alternative ID, qui vous permet de créer une identité virtuelle : nom, prénoms et adresse mail parallèle pour ceux qui ne veulent pas utiliser leurs vraies informations sur certains sites.

Avec les formules supérieures, SurfShark propose également un antivirus, un analyseur de fuites de données qui avertit les utilisateurs lorsque des fuites révèlent que leurs données ont été piratées. D’autres fonctionnalités sont également disponibles, dont un bloqueur de contenus web pour les parents qui souhaiteraient bloquer l’accès à des sites ou applications dangereux pour leurs enfants.


