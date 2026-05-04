iPhone 18 : la Dynamic Island serait beaucoup plus petite, cette photo le confirme

Une photo volée circulant actuellement sur le web vient confirmer une précédente rumeur concernant l'iPhone 18. Il semblerait qu'Apple ait bel et bien réduit drastiquement la taille de la Dynamic Island pour ne plus qu'elle entrave l'expérience utilisateur. Une rumeur à prendre toutefois avec beaucoup de pincettes, surtout si loin de la date de sortie officielle.

Les fuites à propos de l'iPhone 18 commencent à s'enchaîner. Néanmoins, le prochain smartphone d'Apple ne sortant avant au moins septembre prochain, les informations à son sujet se contredisent parfois. Difficile donc de démêler le vrai du faux — sauf quand une rumeur vient en corroborer une autre. Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'il vient de se passer avec une photo volée circulant actuellement sur le web.

Fin mars dernier, nous apprenions ainsi qu'Apple prévoirait de réduire à nouveau la taille de la Dynamic Island sur cette nouvelle génération, et ce, sur tous les modèles. En raison, des retours d'utilisateurs se plaignant de perdre de l'espace d'affichage sur leur écran — qui plus est pour un gadget qui ne se montre pas toujours très utile. C'est donc cette rumeur qui trouve aujourd'hui confirmation, via une photo partagée par le leaker Majin.

Sur le même sujet — L’iPhone Fold pose aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de quoi apprécier la différence de format

L'iPhone 18 devrait se doter d'une Dynamic Island beaucoup plus petite

L'image en question montrerait ainsi un iPhone 18 Pro qui, effectivement, affiche une Dynamic Island significativement plus petite que celle des générations précédentes. La photo en question étant particulièrement floue, mieux vaut prendre cette information avec beaucoup de pincettes. D'autant que d'autres bruits de couloir ont également fait savoir que rien ne changerait à ce niveau-là sur l'iPhone 18.

Toujours est-il qu'elle vient corroborer les précédentes rumeurs à ce sujet. Selon un autre rapport, la nouvelle Dynamic Island mesurerait 14,98 mm de long, contre 20,06 mm pour l'iPhone 17 Pro. Quoiqu'il en soit, il faudra donc attendre la rentrée 2026 pour en avoir le fin mot de cette histoire. L'iPhone 18 devrait être dévoilé en même temps que l'iPhone Ultra, le premier smartphone pliant d'Apple. Les prix, quant à eux, ne devraient pas augmenter cette année.


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