Google Home fait le plein de nouveautés : meilleur contrôle du multimédia et nouvelle expérience pour les caméras

Google Home bénéficie d'une mise à jour bienvenue, qui apporte des changements importants pour les caméras de surveillance et le contrôle des appareils multimédia.

google home nouveautés
Crédits : Adobe Stock

L'application Google Home fait peau neuve, pour le plus grand bonheur des propriétaires de caméras de surveillance. L'interface dédiée à ce type d'appareils a été revue et dispose dorénavant de thèmes dynamiques. Les fonctionnalités principales deviennent aussi plus accessibles et plus faciles à découvrir.

Pour les abonnés Google Home Premium, l'historique inclut désormais des descriptions IA. L'utilisateur peut ainsi identifier plus rapidement les moments importants filmés par les caméras durant la journée. Google annonce en outre des descriptions d'événements générées par IA plus claires. Les éléments superflus ont été éliminés pour rendre les résumés plus concis et efficaces.

Google Home devient plus pratique pour les caméras de surveillance

Le chargement des résultats de recherche par caméra dans Ask Home devient aussi “nettement plus rapide”, promet Google. Les paramètres sont quant à eux plus faciles à trouver. La configuration et la mise à jour des zones d'activité sont bien plus rapides, tandis que les événements « vu » et « entendu » sont regroupés sur une seule page, de quoi simplifier l'enregistrement des événements et la configuration des notifications.

En cas de refus de paiement, si votre carte bancaire enregistrée est arrivée à expiration par exemple, l'abonnement Google Home Premium n'est plus résilié automatiquement, ce qui entraînait la perte de l'historique vidéo, des visages familiers et des descriptions des événements IA. À la place, le compte est temporairement suspendu, laissant le temps de renseigner un nouveau moyen de paiement pour conserver toutes ses données.

Ce nouveau Google Home apporte aussi une nouvelle expérience de contrôle multimédia. Lorsqu'on diffuse de la musique sur un appareil compatible, vont par exemple s'afficher les pochettes d'albums des artistes. L'appli permet également un accès plus simple aux commandes de lecture et à la gestion des appareils.

Votre appareil ne fonctionne plus avec Google Home ? “Nous avons ajouté des invites de reliaison de compte instantanées aux pages de gestion des appareils dans l'application. Vous saurez ainsi si un lien partenaire expiré est à l'origine du problème et comment le résoudre d'un simple clic”, explique Google. En cas de problème, les informations de diagnostic incluses dans les rapports de commentaires sont désormais plus détaillées, ce qui permettra à l'entreprise de résoudre plus efficacement les soucis rencontrés par ses utilisateurs.


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