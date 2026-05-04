Ce système de conduite autonome chinois inquiète Tesla, et un premier test le confirme

La Chine vient de présenter son rival le plus sérieux au FSD de Tesla. Le système VLA 2.0 de Xpeng a été testé en conditions réelles par des journalistes occidentaux. Le verdict est surprenant, et pas forcément pour les raisons attendues.

La conduite autonome est devenue le nouveau terrain de jeu des constructeurs automobiles. Tesla y domine depuis des années avec son Full Self-Driving, ou FSD. Le système vient d'obtenir son premier feu vert en Europe, après des mois de tests aux Pays-Bas. Cette approbation montre à quel point la technologie est devenue un enjeu mondial. Les constructeurs chinois, eux, n'ont pas attendu pour s'engager dans la même course.

Xpeng fait partie de ceux qui ont pris de l'avance. Le constructeur chinois pousse déjà ses ambitions en Europe avec plusieurs modèles aux caractéristiques hors normes. La marque vient de déployer le VLA 2.0, la nouvelle version de son système de conduite autonome. Pour la première fois, des journalistes occidentaux l'ont testé en conditions réelles à Pékin, à bord d'une berline Xpeng P7.

Le VLA 2.0 de Xpeng impressionne les premiers testeurs mais révèle ses limites face au FSD de Tesla

Le VLA 2.0 repose sur ce que Xpeng appelle un modèle de monde génératif. Ce système simule des scénarios de conduite pour entraîner l'intelligence artificielle, sans accumuler de kilomètres réels. Selon le constructeur, cette méthode a permis de passer de 30 000 à 500 000 scénarios simulés par an. L'équivalent de 30 millions de kilomètres est parcouru chaque jour en simulation. Comme Tesla, Xpeng a abandonné le lidar au profit des seules caméras. Kyle Conner, de la chaîne Out of Spec Reviews, a réalisé l'un des premiers tests. Son verdict est globalement positif. Le système gère les changements de voie avec fluidité et navigue avec assurance dans la circulation dense de Pékin.

Le VLA 2.0 présente toutefois des faiblesses. Le système tend à trop suivre le véhicule précédent. Il hésite parfois à se repositionner pour préparer un virage. Ces comportements restent en retrait du FSD dans sa version américaine. En revanche, le YouTubeur juge le système de Xpeng supérieur à celui de Tesla disponible en Chine, une version plus conservative. La Chine confirme une fois de plus qu'elle ne suit plus l'Occident sur la conduite autonome, elle le talonne.


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