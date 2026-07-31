Nintendo Switch 2 : l’un des meilleurs jeux Mario 3D arrive dans le catalogue Classics

Nintendo a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau Mario 3D dans le catalogue Classics, accessible avec l’abonnement Online. Deux jeux Virtual Boy jamais commercialisés viendront également s’ajouter à la liste.

super mario sunshine

Le catalogue Classics du Nintendo Switch Online a permis à toute une génération de joueurs de découvrir les jeux rétro qui ont fait les beaux jours de Nintendo dans les années 80 et 90 avec tous les avantages et la qualité de vie apportés par l’émulation — et surtout à une frange de joueurs nostalgiques de se replonger dans les titres de leur enfance. Mais le catalogue du géant japonais est incroyablement vaste et est encore bien loin d’être disponible au complet.

Voilà pourquoi ce dernier ajoute régulièrement de nouveaux jeux à la liste, pour le plus grand bonheur des deux catégories susnommées. Il arrive même parfois que certains grands classiques (littéralement) soient de la partie. Bonne nouvelle : ce sera le cas le 13 août prochain, date à laquelle le catalogue accueillera un Super Mario 3D sorti sur GameCube.

Sur le même sujet — Cette copie de Super Mario Bros se vend 2,6 millions d’euros et devient le jeu vidéo le plus cher de l’Histoire

Ce jeu Mario 3D de la GameCube sera bientôt disponible sur Nintendo Switch 2

Ce sera donc Super Mario Sunshine, sorti en 2002, qui sera disponible sur la dernière console de Nintendo cet été. Le timing n’aurait pas pu être plus parfait : quoi de mieux qu’un jeu de plateforme coloré se déroulant sur une île paradisiaque pour profiter de son été au bord de la piscine ? D’autant que ce dernier a, à l’époque, assez injustement été boudé par les joueurs, avant tout parce qu’il faisait suite au génial Super Mario 64.

Le jeu ne sera pas le seul à étoffer le catalogue cet été, puisque deux titres Virtual Boy seront également de la partie dès le 4 août prochain. Il s’agit de D-Hopper et Zero Racers et si ces noms ne vous disent rien, c’est bien normal : ils ne sont en réalité jamais sortis commercialement. Nintendo profite donc du récent lancement de l’accessoire permettant de rejouer aux jeux de la regrettée console pour leur redonner une chance.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce constructeur chinois entre dans le club très fermé des bornes qui rechargent une voiture en cinq minutes

Le temps passé à la borne demeure le principal reproche adressé à la voiture électrique. Les constructeurs chinois s’attaquent à ce point faible avec des puissances vertigineuses. Dongfeng rejoint la…

Google Earth a droit à une grosse mise à jour à base d’IA, mais on est vraiment sceptiques du résultat

Google vient d’annoncer l’arrivée de Nano Banana, sa technologie de génération d’images par IA, dans son application Earth. Celle-ci est censée ajouter tout un lot de fonctionnalités pour “visiter le…

Cette étude a listé les habitudes qui ruinent une carrière, et les patrons sont les premiers à les cumuler

Le téléphone est devenu un compagnon de réunion presque banal dans les entreprises. Une étude britannique a chiffré ces habitudes de bureau et leur influence sur une carrière. Ses résultats…

Pour ne pas faire exploser le prix du Galaxy S27 Ultra, Samsung abandonnerait cette idée

En cette période de crise de la mémoire, Samsung devrait se résoudre à ne pas équiper son Galaxy S27 Ultra des dernières technologies de RAM et de stockage. Les constructeurs…

Voici les visuels précis des Pixel 11 et Pixel Watch 5 dans tous leurs coloris

Le design des Pixel 11 et Pixel Watch 5 n’a plus aucun secret pour nous. Des images en bonne qualité de tous les modèles ont fuité. La conférence Made by…

Le problème de batterie des Pixel est censé être réglé, mais pas pour tous les modèles

Google annonce avoir corrigé le problème qui ruine l’autonomie des Pixel depuis des mois. Mais certains utilisateurs sont sceptiques, tandis que certains modèles de smartphones sont mis à l’écart du…

Chrome : personnalisez l’écran d’accueil à votre guise sur Android

Le navigateur Chrome permet désormais de personnaliser sa page d’accueil, voici comment ça marche et quelles sont les options disponibles. C’est déjà possible depuis longtemps sur PC et depuis quelques…

La France valide le blocage automatisé et en temps réel des IPTV et sites de streaming pirates

L’Arcom sera chargée de gérer un système automatisé de demandes de blocage des flux pirates aux fournisseurs d’accès. Le Parlement a définitivement adopté la réforme de la gouvernance du sport…

iPhone SE 3 à 146,99 € seulement : la dernière version du smartphone compact d’Apple passe à prix sacrifié !

Les soldes d’été sont terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur Certideal. Le spécialiste français du reconditionné propose actuellement l’iPhone SE à prix mini. Vous pouvez ainsi l’avoir à…

Galaxy Watch Ultra 2 : l’offre de précommande de Samsung baisse drastiquement son prix

Samsung passe à la vitesse supérieure et baisse encore plus le prix de la Galaxy Watch Ultra 2 alors que la montre connectée n’a même pas encore commencé à être…