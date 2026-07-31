Nintendo Switch 2 : l’un des meilleurs jeux Mario 3D arrive dans le catalogue Classics

Nintendo a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau Mario 3D dans le catalogue Classics, accessible avec l’abonnement Online. Deux jeux Virtual Boy jamais commercialisés viendront également s’ajouter à la liste.

Le catalogue Classics du Nintendo Switch Online a permis à toute une génération de joueurs de découvrir les jeux rétro qui ont fait les beaux jours de Nintendo dans les années 80 et 90 avec tous les avantages et la qualité de vie apportés par l’émulation — et surtout à une frange de joueurs nostalgiques de se replonger dans les titres de leur enfance. Mais le catalogue du géant japonais est incroyablement vaste et est encore bien loin d’être disponible au complet.

Voilà pourquoi ce dernier ajoute régulièrement de nouveaux jeux à la liste, pour le plus grand bonheur des deux catégories susnommées. Il arrive même parfois que certains grands classiques (littéralement) soient de la partie. Bonne nouvelle : ce sera le cas le 13 août prochain, date à laquelle le catalogue accueillera un Super Mario 3D sorti sur GameCube.

Sur le même sujet — Cette copie de Super Mario Bros se vend 2,6 millions d’euros et devient le jeu vidéo le plus cher de l’Histoire

Ce jeu Mario 3D de la GameCube sera bientôt disponible sur Nintendo Switch 2

Ce sera donc Super Mario Sunshine, sorti en 2002, qui sera disponible sur la dernière console de Nintendo cet été. Le timing n’aurait pas pu être plus parfait : quoi de mieux qu’un jeu de plateforme coloré se déroulant sur une île paradisiaque pour profiter de son été au bord de la piscine ? D’autant que ce dernier a, à l’époque, assez injustement été boudé par les joueurs, avant tout parce qu’il faisait suite au génial Super Mario 64.

Le jeu ne sera pas le seul à étoffer le catalogue cet été, puisque deux titres Virtual Boy seront également de la partie dès le 4 août prochain. Il s’agit de D-Hopper et Zero Racers et si ces noms ne vous disent rien, c’est bien normal : ils ne sont en réalité jamais sortis commercialement. Nintendo profite donc du récent lancement de l’accessoire permettant de rejouer aux jeux de la regrettée console pour leur redonner une chance.