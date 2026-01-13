Et si Super Mario 64 était sorti sur Dreamcast ? Voici à quoi ça aurait ressemblé

Trois internautes ont passé des années à porter Super Mario 64 sur la console Dreamcast de Sega. Ils y sont finalement parvenus et partagent une vidéo de démonstration.

Il y a des jeux vidéo qui marquent leur époque. L'un d'eux est sorti en 1997 en Europe, et malgré son âge respectable, il reste une référence du genre tant il a inspiré bien d'autres titres après lui : Super Mario 64. Le célèbre plombier moustachu, qui va d'ailleurs avoir droit à un deuxième film, a réussi avec brio son passage de la 2D à la 3D. Aujourd'hui encore, des joueurs le découvrent ou le redécouvrent. Et pour 3 passionnés, c'est allé bien au-delà de ça.

Il y a plusieurs années, MrNeo, jnmartin84, et Falco Girgis se réunissent autour d'un projet fou : porter Super Mario 64 sur Dreamcast, la console de Sega trop rapidement tombée dans l'oubli. Notez qu'il ne s'agit pas d'émulation, mais bien de faire en sorte que le code original du jeu tourne nativement sur la successeure de la Saturn. Un travail de longue haleine finalement terminé en ce début d'année 2026.

Le résultat est visible ci-dessous dans une vidéo de démonstration d'environ 3 minutes, capturée directement depuis la Dreamcast de Falco Girgis. Au premier coup d'oeil, on ne voit pas de différence. Pourtant, en étant attentif, on remarque que l'image est un peu plus fine que sur la Nintendo 64. Rappelons que la Dreamcast est capable d'afficher une image en 640 x 480 pixels, ce que peut techniquement aussi faire la console de Nintendo. Les couleurs de la “version Sega” semble également un peu plus vives.

The next Nintendo 64 classic has just hit the Sega Dreamcast, thanks, once again, to the efforts of jnmartin! Here's over a minute of Super Mario 64 gameplay, captured directly from my DC! As is usual with jnmartin's work, the port plays like a AAA native release, with… pic.twitter.com/ybs96tPMB8 — Falco Girgis (@falco_girgis) January 9, 2026

Si vous possédez une ROM de Super Mario 64 ainsi qu'une Dreamcast, sachez que vous pouvez essayer le jeu par vous-même. Ne vous inquiétez pas, les développeurs du portage ont créé un outil qui se charge de toutes les opérations nécessaires automatiquement. Rendez-vous sur la page GitHub du projet et suivez le guide. Reste à savoir si la manette de la Dreamcast se prête bien au contrôle de Mario.