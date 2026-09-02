Mario Kart 8 débarque sur Nintendo Switch 2 avec une nouvelle fonctionnalité complètement démente

Presque 10 ans après sa sortie, Nintendo n’en a pas encore fini avec son mastodonte Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu de course vient tout juste de recevoir officiellement son support Switch 2, lui apportant au passage les habituelles améliorations de performances, mais surtout une nouveauté qui promet des soirées endiablées entre amis.

Si l’on ne peut pas vraiment qualifier Mario Kart World, d’échec commercial, force est de constater que la dernière entrée de la série culte, disponible sur Switch 2, n’atteint pas les sommet de popularité de son prédécesseur. Nintendo en a bien conscience et compte exploiter le filon aussi longtemps qu’il le pourra. C’est ainsi que le géant japonais vient d’annoncer le déploiement d’une grosse mise à jour pour Mario Kart 8 Deluxe, presque 10 ans après sa sortie.

On parle bien ici d’une mise à jour de taille, puisque celle-ci apporte ni plus ni moins que le support Switch 2 au jeu. Autrement dit, Mario Kart 9 Deluxe peut désormais tourner sur la dernière console de Nintendo et profiter de toutes les caractéristiques techniques de cette dernière. Graphismes améliorés, chargements plus rapides et performances globales revues à la hausse : le changelog affiche à première vue toutes les nouveautés que l’on peut attendre d’un tel patch.

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La dernière mise à jour Mario Kart 8 va rendre vos soirées complètement folles

Mais ce serait mal connaître Nintendo de se contenter de ça. Car cette mise à jour apporte également une nouveauté aussi géniale que chaotique : le multijoueur local jusqu’à 8 joueurs. Oui, vous avez bien lu. La Switch 2 peut désormais diviser son écran en 8 pour faire s’affronter les joueurs sur une même course. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, c’est du grand n’importe quoi — ce qui rend la chose absolument indispensable.

On notera qu’il faut se munir d’au moins un JoyCon ou manette Pro Switch pour activer ce mode. Le reste des joueurs pourront se munir de JoyCon standards si besoin. La mise à jour apporte également des fonctionnalités exclusives à la Switch 2, telles que le Camera Play. Enfin, Nintendo a également augmenté la vitesse des véhicules de 1 pièce. Les joueurs les aguerris sauront de quoi il est question.