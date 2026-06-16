Cette copie de Super Mario Bros se vend 2,6 millions d’euros et devient le jeu vidéo le plus cher de l’Histoire

Nouveau record dans le monde du jeu vidéo rétro. Une copie du Super Mario Bros. sur NES s'est vendue à 3 millions de dollars, soit 2,6 millions d'euros. Il s'agit en effet d'une copie extrêmement rare du jeu, au point d'affoler les participants de la vente aux enchères.

S'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le jeu vidéo rétro. Depuis quelques années, plus particulièrement depuis la pandémie de COVID-19, les ventes aux enchères continuent de battre record sur record. Et parmi elles, il y a une licence qui est particulièrement prisée par les collectionneurs : Super Mario. En 2021, l‘opus sur Nintendo 64 fait partie des premiers à dépasser le million de dollars.

À peine un mois plus tard, un nouveau record est établi par le Super Mario Bros. de la NES, acheté pour la bagatelle de 1,7 million d'euros. Aujourd'hui, la courbe continue encore de grimper. La maison de vente aux enchères Heritage Auction vient d'annoncer la vente d'une autre copie du jeu de 1985 pour 3 millions de dollars, soit 2,6 millions d'euros. De quoi relativiser les rumeurs qui prédisent que GTA 6 coûtera 100 €.

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Il faut dire que la copie vendue n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit en effet d'une cartouche encore sous blister, accolée d'un autocollant avec la note PSA 9.6 A++. Pour les néophytes des enchères de jeu rétro, cette note signifie que la cartouche se trouve dans un état de conservation quasiment parfait, faisant de facto grimper son prix. Ce n'est pas tout. Un autre sceau présent sur la jaquette permet en effet d'identifier la cartouche issue de la seconde production.

À ce jour, aucune cartouche encore scellée de la première production ne circule, ce qui signifie que la copie vendue par Heritage Auctions fait partie des plus rares au monde existant dans cet état. Seulement deux autres exemplaires similaires ont été recensés sur le marché. Pas étonnant donc que les 62 participants à la vente aient fait chauffer leur portefeuille.