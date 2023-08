Super Mario Bros Wonder : date de sortie, personnages, gameplay, tout savoir sur le jeu en 2D de la Switch

Annoncé par surprise par Nintendo, Super Mario Bros. Wonder va devenir l'expérience ultime de la licence Super Mario Bros. sur Switch. Si le jeu se base sur les fondations du genre du platformer 2D à l'horizontale, les nouveautés, les améliorations de gameplay et la qualité des graphismes et des animations semblent suffisantes pour que le titre ne fasse pas tache en 2023. Nous avons déjà hâte d'essayer les fleurs prodiges, de transformer Mario en éléphant, ou encore de jouer en multi local avec des personnages que l'on n'a pas l'habitude d'incarner.

La Nintendo Switch a bénéficié d'un catalogue de jeux titanesque depuis son lancement. Et alors que l'on se rapproche de sa fin de vie, on constate que la console n'a pas eu droit à un titre inédit de la licence Super Mario Bros, seulement des portages. Nintendo répare cette erreur avec un nouvel opus 2D baptisé Super Mario Bros. Wonder, qui va agir sur la fibre nostalgique des joueurs avec un gameplay à l'ancienne, mais des graphismes remis au goût du jour. Gameplay, personnages jouables, multijoueur, date de sortie et prix, voici tout ce que vous devez savoir sur Super Mario Bros. Wonder.

Quand sort Super Mario Bros. Wonder ?

Super Mario Bros. Wonder sort le 20 octobre 2023. Un mois chargé en sorties, puisqu'on verra aussi débarquer Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 ou Marvel's Spider-Man 2.

Sur quelle plateforme sort Super Mario Bors. Wonder ?

Super Mario Bros. Wonder est une exclusivité pour la Nintendo Switch. Elle sortira donc sur la Switch classique, sur la Switch Lite, mais aussi sur la Switch OLED.

Quel est le prix de Super Mario Bros. Wonder ?

En version physique ou dématérialisée, Super Mario Bros. Wonder coûte 59,99 euros sur le Nintendo Store et le Nintendo eShop. Le titre est d'ores et déjà disponible à la précommande.

Quelle est l'histoire de Super Mario Bros. Wonder ?

On ne joue pas vraiment aux jeux Mario (ou Nintendo en général) pour leur histoire, mais il est toujours bon de se raccrocher à quelques éléments de scénario. L'éditeur s'est montré avare en détails à ce propos. Toutefois, nous savons que l'histoire de Super Mario Bros. Wonder ne débute pas au royaume Champignon, mais au royaume des Fleurs. La bande-annonce nous a aussi donné un aperçu de quelques ennemis qui rencontreront notre route, comme les traditionnels Goombas et Koopas, diverses créatures additionnelles dont des hippopotames violets, ou encore Bowser Junior.

Gameplay et nouveautés

Super Mario Bros. Wonder est un jeu de plateformes en 2D qui rappelle fortement les anciennes formules que proposait Nintendo à l'époque. “Le gameplay classique des jeux Mario à défilement horizontal s'apprête à prendre une toute nouvelle direction avec l'arrivée des fleurs prodiges, qui viennent bouleverser les choses pour créer des moments aussi spectaculaires qu'inattendus ! Préparez-vous à voir des tuyaux prendre vie, à semer le chaos en tant que boule à pics géante et à assister à bien d'autres prodiges !”, explique Big N pour nous mettre l'eau à la bouche.

L'une des grandes nouveautés de gameplay est donc l'introduction des fleurs prodiges. Celles-ci transforment radicalement l'environnement du jeu et permettent à des objets ou à des personnages de prendre de nouvelles formes. Les tuyaux peuvent se tordre et se mettre à bouger dans tous les sens, le corps de Mario peut s'allonger considérablement, des hordes d'ennemis (dont des vaches magiques) peuvent apparaître et bien d'autres effets sont à prévoir. Les fleurs prodiges promettent d'ajouter une sacrée dose d'imprévisibilité et de variété dans le gameplay, obligeant les joueurs à s'adapter à chaque situation.

Autre élément de gameplay qui a beaucoup fait réagir lors de l'annonce, la présence d'une pomme spéciale qui transforme Mario en éléphant pour une durée limitée. Mis à part la possibilité de donner des coups de trompe à ses ennemis, l'intérêt réel de cet item reste encore à déterminer.

Pour choisir le prochain niveau, le joueur doit évoluer sur une carte du monde proposant un autre angle de caméra. Certains niveaux sont chronométrés et mettront ainsi à l'épreuve votre capacité à progresser rapidement sans mourir. Pour le reste, on retrouve des obstacles, des ennemis, des plateformes mouvantes et des boss, comme on peut s'y attendre dans un titre appartenant à la série des Super Mario Bros.

Graphismes

Super Mario Bros. Wonder est un jeu de plateforme en 2D horizontale à l'ancienne, oui, mais avec des graphismes modernes. Comme souvent chez Nintendo, la direction artistique est particulièrement soignée, les décors semblent variés et somptueux, avec des ambiances disparates et des couleurs vives des plus agréables à l'œil.

L'intégration des personnages, notamment ceux qui sont jouables, a fait l'objet d'un travail spécifique. Cela saute aux yeux sur les images partagées sur Nintendo, Mario et consorts bénéficient de traits très prononcés. De ce fait, ils ressortent des environnements comme s'ils étaient en 3D évoluant dans des scènes en 2D. La qualité des animations est exceptionnelle, les déplacements sont fluides, et les expressions du visage n'ont jamais été aussi travaillées sur un Super Mario Bros.

Multijoueur et personnages jouables

Super Mario Bros. Wonder permet de faire équipe avec jusqu'à trois autres personnes (quatre au total donc) en multijoueur local sur une même console Nintendo Switch. Attention, les vies sont communes et partagées entre l'ensemble des joueurs. Un mode multijoueur en ligne n'a à ce jour pas été évoqué par Nintendo.

En plus de Mario, il est possible de contrôler Luigi, Peach, Daisy, Yoshi et Toad. A priori, chaque personnage devrait disposer de caractéristiques et de capacités qui leur sont propres. Dans le trailer, nous voyons un écran comprenant quatre Yoshi de couleurs différentes, laissant suggérer qu'un même personnage peut être choisi par plusieurs joueurs différents à la fois.

Mario change de doubleur

Nintendo amorce une révolution puisque Super Mario Bros. Wonder sera le premier jeu pour lequel Charles Martinet ne sera plus le doubleur officiel du plombier à moustache. Mario va donc changer de voix à partir de cet opus, mais nous ne savons pas encore l'identité du doubleur qui va prendre la relève. Bien entendu, la voix du plombier devrait rester sensiblement la même.