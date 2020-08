Stranger Things saison 4 : date de sortie, résumé, casting, théories, toutes les infos

Vous attendez impatiemment la saison 4 de la série de science-fiction désormais culte de Netflix, Stranger Things ? Vous êtes au bon endroit, puisque ce dossier a pour objectif de vous apporter un maximum d’informations à son sujet. Si vous n’avez pas encore vu les trois premières saisons, attention : ce dossier comprend de nombreux spoilers !



La saison 4 de Stranger Things approche ! De nouveaux épisodes de la série fantastique de Netflix vont bientôt voir le jour et un premier teaser a même été diffusé récemment. En attendant que le site de streaming annonce date de diffusion, on fait le point sur tout ce que l’on sait déjà de cette saison 4, sur les rumeurs, l’histoire, le casting et toutes les attentes de la part des fans.

Aucune date de sortie n’a, à ce jour, été dévoilée. Le tournage de la saison 4 de Strangers Things n’a malheureusement pas été épargné par la pandémie de COVID-19. Le tournage avait en effet débuté le 7 janvier 2020, avec une fin prévue début août, jusqu’à ce que la crise sanitaire stoppe la production télévisuelle et cinématographique internationale. Seuls deux épisodes ont pu être tournés. Selon les dernières informations dont nous disposons, la série de science-fiction des frères Duffer ne devrait cependant pas tarder à reprendre, puisqu’une bande-annonce officielle montrant ce qui est arrivé à Hopper lors de la fin des événements de la saison 3 a récemment été révélée par Netflix.

Cependant, si l’on se base sur les dates de sorties des saisons précédentes (l’hiver pour la saison 1, l’automne pour la saison 2, l’été pour la saison 3), il y a de fortes chances pour qu’elle soit diffusée au printemps et également pendant une période de vacances scolaires. Étant donné qu’il y a généralement un délai de un à deux ans entre chaque saison, une date de sortie au printemps 2021 (ou mi-2021 à cause des retards de tournage), semble tout à fait plausible.

Par ailleurs, et selon de nombreuses sources, la reprise de la production de la saison 4 de Stranger Things serait attendue aux alentours du 17 septembre 2020. Bobby Brown (Eleven) s’est avancée à ce sujet lors d’un épisode de The Tonight Show, avec Jimmy Fallon : « L’équipe a déjà tourné deux semaines en Lituanie… Nous étions sur le point de nous y mettre, mais pour la sécurité, le bien-être et la santé de tous, évidemment, la production s’est arrêtée » s’est-elle exprimée. « Mais nous sommes prêts à retourner au travail dès que tout sera terminé ». Qu’à cela ne tienne, on se tient prêt.

Que se passe-t-il dans les saisons 1, 2 et 3 de Stranger Things ?

Commençons par le commencement : pour ceux qui souhaiteraient lire un récapitulatif des épisodes précédents, Stranger Things est une série de science-fiction signée Netflix qui se déroule en 1983, à Hawkins, une petite ville tranquille du Comté de Roane, dans l’état de l’Indiana, aux États-Unis. La première saison tourne autour de la disparition mystérieuse du jeune Will Buyers, après une soirée passée en la compagne de ses amis Dustin, Lucas, et Mike. En partant à sa recherche, les trois garçons rencontrent Onze (Eleven), une étrange jeune fille. Le chef de la police de la ville Jim Hopper décide de mener l’enquête et soupçonne le Laboratoire National d’Hawkins, qu’il pense être impliqué dans l’apparition de nombreux mystères et autres phénomènes surnaturels.

Attention, spoilers. La deuxième saison se déroule à l’automne, une année après le retour mouvementé de Will Byers. L’histoire continue : les citoyens de Hawkins, dans l’Indiana, sont toujours effrayés par le Demogorgon et les secrets du Laboratoire. Eleven a disparu, et Mike est toujours à sa recherche. À cause de son passage dans l’Upside Down, l’autre monde, Will n’est plus le même, constamment envahi par de terribles visions. Une sinistre entité menace toujours ceux qui ont survécu.

La saison 3, dernière saison diffusée à ce jour, se déroule une fois de plus un an après les événements de la saison 2. Nous sommes donc en 1985, toujours à Hawkins, cette fois-ci en plein été. L’année scolaire est terminée et la ville accueille un tout nouveau centre commercial… Qui sera l’un des points clés de cette saison. Que ce soit Will, Mike, Eleven, Dustin ou Lucas, toute la bande a grandi et évolué, chacun à sa manière. Les problématiques adolescentes s’installent, avec elles les premières histoires d’amour et autres romances. Mais pendant ce temps, le danger rôde : ils devront s’unir pour faire face à un ennemi de plus en plus fort.

Souvenez-vous : le scénario principal de la saison 3 tournait autour d’un groupe de Russes qui avaient fabriqué une machine capable d’ouvrir la porte de l’autre monde, située sous Hawkins. Alors que les enfants cherchaient à arrêter le Mind Flayer (flagelleur mental), Hopper et Joyce s’étaient lancés dans leur propre quête d’arrêter les Russes, avec l’aide du scientifique Alexei et de l’ex-journaliste devenu théoricien du complot Murray Bauman. À la fin, alors que Joyce essaye d’arrêter la machine, Hopper est en plein combat avec Grigori, un Russe envoyé pour les arrêter. Le flic d’Hawkins et père adoptif d’Eleven se sacrifie finalement pour sa ville au moment où Joyce s’apprête à fermer le portail menant à l’autre monde. La troisième saison se termine ainsi sur une note tragique : Joyce Byers et ses enfants, Jonathan et Will, quittent Hawkins avec Eleven.

Quelle intrigue pour la saison 4 de The Stranger Things ?

Cela ne vous aura probablement pas échappé, la série Stranger Things est responsable d’une myriade de théories sur Internet depuis la sortie de la toute première saison le 15 juillet 2016. On sait parfaitement aujourd’hui que Stranger Things s’est maintes fois inspirée d’œuvres fictives, comme certaines histoires de Stephen King, ou d’autres références à la pop culture, comme le jeu de rôle médiéval et fantastique Donjons et Dragons. À y regarder de plus près, on s’aperçoit aussi que la série s’est inspirée de véritables événements, comme le projet MK-Ultra, un projet secret illégal de la CIA des années 1950 à 1970 qui visait à développer des techniques de manipulation mentale. Entre un genre axé sur la science-fiction qui laisse place nette à l’imagination et une histoire qui se déroule dans les années 80, les scénaristes de la série ont de quoi faire.

Et justement, parlons-en, des années 1980. La chute des régimes communistes en Europe ne se serait-elle pas déroulée en 1989, après plus de quarante ans de guerre froide entre les États-Unis et la Russie ? Tiens, et la saison 3 de Stranger Things ne se serait-elle pas déroulée en 1985, montrant des Russes tentants de cacher une machine expérimentale ? La prison où Jim Hopper semble être dans la scène post-générique n’est-elle pas une prison russe ? Vous commencez à voir où les théories pour la saison 4 veulent en venir. En supposant que la saison 4 suive « le modèle » des saisons précédentes et se déroule elle aussi un an plus tard, en 1986, cette dernière pourrait ainsi être facilement reliée à la pire catastrophe nucléaire de l’histoire : Tchernobyl.

Il est donc tout à fait possible que l’autre monde soit en rapport direct avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, un accident nucléaire majeur survenu le 26 avril 1986 (tiens tiens, au printemps, comme par hasard !) au sein de la centrale nucléaire V.I Lénine, à Pripyat, en URSS. Ne serait-il pas possible que les Russes fassent exploser le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en tentant de faire une nouvelle expérience, comme dans la saison 3 ? Imaginez cinq secondes les effets d’une contamination radioactive sur des créatures comme le Flagelleur Mental. 1, 2, 3, 4, 5… D’autant plus que ce dernier est toujours coincé dans l’autre monde.

La véracité de cette théorie n’est cependant pas encore confirmée. De la même manière, la saison 3 de Strangers Things était sortie, pour rappel, à peine plus d’un mois après l’excellente minisérie Chernobyl de Craig Mazin, qui plongeait les spectateurs dans l’horreur et la tragédie de cet événement. Disons simplement que la sortie rapprochée de ces deux séries avait, à l’époque, aidé les fans à faire le lien entre l’événement de Tchernobyl et le scénario éventuel de la saison 4 de Stranger Things.

Mais si aucune intrigue n’a à ce jour été confirmée pour la saison 4, Matarrazo (Dustin) s’est exprimé dans une interview pour Vanity sur l’avenir de la série, sur les théories actuelles, et sur l’éventuel contenu de la saison 4 : « Toutes les théories sont intéressantes, mais ma préférée reste celle qui dit que Suzy serait en réalité une espionne travaillant pour le gouvernement russe. Je trouve ça tellement stupide, et pourtant si drôle. J’espère juste que ça ne sera pas réellement le cas, parce que ce serait vraiment bizarre ! ».

Jim Hopper est-il vraiment mort ?

Dans une séquence post-générique de la saison 3, on y découvre des soldats soviétiques dans ce qui semble être une prison russe parler d’un « Américain ». Sauf que Jim Hopper était appelé de cette manière par Grigori, laissant présager le fait que notre shérif favori serait toujours vivant.

La vidéo du teaser de la saison 4 de Stranger Things — qui dure un peu moins d’une minute — en dit long sur la suite de la série, et notamment sur le triste sort qui est réservé à Jim Hopper. Car oui, vous avez bien lu : Hopper est confirmé vivant, et se trouve bel et bien enfermé dans une prison russe. La trame de la saison 4 et sa date de sortie officielle sont pour l’instant bien gardées au chaud sous scellé par le service de SVOD américain.

Quels acteurs sont renouvelés pour la saison 4 de Stranger Things ?

Une bonne partie des acteurs de la série seront a priori présents dans la saison 4, même si les choses peuvent évoluer d’ici la sortie et que rien n’est pour l’instant totalement officiel à 100 %. « Hop [Hopper] nous a dit de laisser la porte ouverte de 3 pouces… vous êtes les bienvenus » peut-on lire sur un Tweet publié le 3 mars 2020 par le compte Twitter officiel de la série, dans une vidéo très sympathique et tournée à l’ancienne, où l’on aperçoit une bonne partie du cast. Jusqu’ici, la présence de ces acteurs a été confirmée :

Noah Schnapp (Will),

Millie Bobby Brown (Eleven),

Finn Wolfhard (Mike)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Caleb McLaughlin (Lucas)

Erica (Priah Ferguson)

Joyce (Winona Ryder)

Sadie Sink (Max)

Joe Keery (Steve)

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton (Jonathan)

Maya Hawke (Robin)

Et bien évidemment de David Harbour (Hopper), que l’on a vu en train de bosser sur un chemin de fer en Russie dans un tweet de Netflix Ireland.

Nous savons également que Tom Wlaschiha (Jaqen H’ghar dans Game of Thrones) apparaîtra dans la saison 4, ainsi que Joel Stoffer, l’un des acteurs de Agents of SHIELD.

Attention, spoilers. Bien évidemment, nous ne nous attendons pas à revoir ni Dacre Montgomery (Billy), ni Alec Utgoff (Alexei), ni Shannon Purser (Barbara Holland). Le Démogorgon de Novembre 1983 ne devrait pas non plus faire refaire d’apparition, à moins que les scénaristes pensent le contraire, bien évidemment.

ICYMI – Tom Wlaschiha who was in Game of Thrones will be appearing in #StrangerThings4. pic.twitter.com/qiRPjv0Rtu — What's on Netflix (@whatonnetflix) February 18, 2020

Où se déroulera la saison 4 de Stranger Things ?

Nous ne savons pas encore avec exactitude où l’action se déroulera dans la saison 4 de Stranger Things, même si quelques informations ont déjà fait leur apparition sur la toile. Nous savons surtout que Matt Duffer (le frère de Ross Duffer,les Duffler étant les scénaristes et créateurs de la série) s’était exprimé au sujet des lieux de tournage lors d’une interview à Entertainment Weekly : « Je pense que la plus grande chose qui va se passer [pour la saison 4] est que les choses vont s’ouvrir un peu. Pas nécessairement en termes d’échelle à proprement parler, ni en termes d’effets spéciaux, mais plutôt en termes d’autoriser à faire sortir l’intrigue dans d’autres zones, situées en dehors d’Hawkins ». Une citation d’un des pères de la série donc, qui promettait une ouverture (géographique, vous l’aurez compris) pour la suite des événements. Nous savons par exemple qu’une partie du tournage s’est déjà déroulé à Vilnius, en Lituanie, selon Millie Bobby Brown et une vidéo leakée de la part du Twitter StrangerThingsSpoiler. Un tweet bien mystérieux du compte officiel de la série avait par la suite confirmé cette éventualité en septembre 2019 : « nous ne sommes plus à Hawkins », pouvait-on lire au-dessus d’un (microscopique) teaser.

Le titre provisoire utilisé pour le tournage de la saison 4 est « TARECO » (nous nous sommes renseignés, c’est un biscuit brésilien originaire de la région du Nord-Est). Dans le cadre de la conférence Hot Spots: New Mexico (une nouvelle conférence qui met en lumière les lieux de tournage en dehors d’Hollywood), Patty Whitcher et Momita SenGupta, les vice-présidentes de la production de Netflix, s’étaient exprimées au sujet des lieux de tournage éventuels : « La saison 4 est plus grande, plus audacieuse et plus complexe que jamais. C’est la première fois que la série voyagera au-delà d’Atlanta ». À la question « pouvons-nous nous attendre à ce que des scènes soient tournées en Russie ? » SenGrupta a répondu avec humour : « Si je vous répondais à ça, je disparaîtrais dans un programme de protection des témoins ». Elle aura cependant levé le voile sur de nouvelles installations ultramodernes implantées au Nouveau-Mexique pour Netflix, qui se seraient « prêtées à l’histoire » pour la saison 4, sans plus de précisions.

Une partie de l’histoire devrait malgré tout se dérouler à Hawkins, puisque selon l’Atlanta Magazine, les premiers tournages auraient eu lieu à Stockbridge et au Patrick Henry Adult Education Center, à Atlanta, le 4 mars. D’autres endroits environnants ont également été utilisés pour le tournage, comme un collège privé d’arts libéraux situé à Mount Berry, toujours à Atlanta, en Géorgie. Entre le 13 et le 14 mars 2020, la série aurait en outre installé un camp de base près d’un Costco Wholesale sur Fischer Road, à l’extérieur de Peachtree City.

Combien d’épisodes sont-ils prévus pour la saison 4 ?

Selon TVLine, ce ne sont pas 8, mais bien 9 épisodes qui seraient en réalité prévus pour la saison 4, comme pour la saison 2. Selon Michael Ausellio, un journaliste, auteur et acteur américain souvent bien renseigné, cet éventuel 9e épisode serait centré autour « des origines » d’un seul personnage : « J’ai également entendu dire de l’un des personnages favoris des fans aura son histoire, ses origines, racontée dans un, ou plusieurs, de ces neuf épisodes » s’était-il exprimé sur TVLine, le 6 février 2020. De qui il s’agira, nous verrons bien !

En outre, si l’on en croit le site Internet We Got This Covered : « Netflix va très probablement couper la saison 4 de Stranger Things en deux parties […] La deuxième partie, nous a-t-on dit, pourrait être commercialisée comme la saison 5, sauf que cela sera en réalité la deuxième moitié de la saison 4. Elle continuera le même scénario ». L’histoire de la saison 4 devrait donc s’étendre jusqu’à la saison 5.

La saison 4 sera-t-elle la dernière de Stranger Things ?

On ne sait toujours pas si la cinquième saison de Stranger Things sera la dernière, ou non, ou même si elle existera tout court. En réalité, même les frères Duffer ne le savent pas (encore). Voici ce que Ross, l’un des deux frères, a dit dans une interview avec Enews et au sujet d’une éventuelle saison 5 : « Nous ne savons vraiment pas. Nous finirons probablement la série par quatre ou cinq saisons, mais qu’est-ce qu’on en sait ? Ce que je veux dire, c’est que rien n’est pour l’instant officiel, par contre, nous savons où nous voulons aller. Nous essayons de déterminer encore combien de temps il faudra pour y arriver… Alors nous verrons ». Son frère, Matt, semble lui moins emballé, puisqu’il a ajouté : « C’est difficile. Quatre semble court. Cinq semble long. Je ne sais pas encore ». Qui vivra verra.

En manque de Stranger Things en attendant la saison 4 ?

Même s’il va falloir attendre la quatrième saison pour voir la suite des événements, sachez qu’un jeu rétro tiré de la saison 3 de Stranger Things est accessible sur le Microsoft Store aux États-Unis (on vous donne la marche à suivre pour y jouer depuis la France). Sachez qu’il existe également Stranger Things 3: The Game, une autre adaptation vidéoludique de la série, toujours autour de la saison 3.