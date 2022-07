Stranger Things : un acteur dévoile déjà la date de sortie de la saison 5

Une des stars principales de Stranger Things a déjà vendu la mèche concernant le début de la production de la cinquième saison de la série, et a donc au passage donné quelques indices concernant la fenêtre de sortie.

Alors que la saison 4 de Stranger Things a été un véritable carton, établissant même des records de visionnage sur une semaine, les fans n’auraient pas à attendre très longtemps avant de voir arriver la saison 5. En effet, Netflix a déjà officiellement annoncé préparer une ultime saison pour sa série à succès, et nous avions récemment appris des frères Duffer eux-mêmes que la cinquième et dernière saison arriverait plus tôt que prévu.

Ces informations viennent d’être corroborées par David Harbour, qui incarne Jim Hopper dans la série. Dans une récente interview accordée à GQ sur la dernière saison de Stranger Things, l'acteur de Hopper a confirmé que les frères Duffer ont presque fini d'écrire la saison finale et que le tournage commencera probablement en 2023.

La saison 5 de Stranger Things pourrait arriver dès 2024

En plus de confirmer que le tournage devrait débuter dès l’année prochaine, David Harbour a également annoncé à quelle période il s’attendait à voir la cinquième saison arriver sur Netflix. « Je pense que nous allons [tourner] l'année prochaine. Ils finissent de l'écrire cette année, et ils doivent se préparer, donc j'espère que ce sera cette année. Mais je pense que c'est le plan. Elle sortira donc probablement à la mi-2024, si l'on se fie à nos antécédents ».

La saison 4 de Stranger Things a commencé à être tournée au début de 2020, mais a ensuite été repoussée à l'automne à cause de la pandémie de COVID-19. Avec un délai de 18 mois entre le début de la production et la diffusion des épisodes, la prédiction de Harbour s'aligne donc sur le calendrier habituel de la série.

On en sait déjà beaucoup sur cette cinquième saison. L’intrigue devrait toujours se dérouler dans la ville d’Hawkins, mais cette dernière saison devrait être plus courte que la saison 4. Lors d'un entretien avec Steve Weintraub, de Collider, les frères Duffer ont révélé que, si la saison est toujours plus longue que les premières, leur intention est de la garder plus proche de la barre des dix heures.

Source : GQ