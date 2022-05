Stranger Things 4 : Netflix ajoute un avertissement sur la violence après la fusillade dans une école au Texas

Netflix va ajouter un message d’avertissement sur le contenu avant le premier épisode de la saison 4 de Stranger Things, après la fusillade survenue mardi à l'école primaire Robb d'Uvalde, au Texas, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants et deux enseignants.

Aujourd’hui, les abonnés à Netflix vont avoir droit à une nouvelle saison d’une des séries les plus attendues de l’année : Stranger Things. La série à succès de Netflix arrive peu de temps après les événements tragiques survenus à Uvalde, au Texas, cette semaine. Suite à la fusillade à l'école primaire Robb, qui a tué 19 élèves et deux enseignants, Netflix a choisi de diffuser une carte d'avertissement avant les nouveaux épisodes.

En effet, l’épisode fera l'objet d'un avertissement de contenu pour « violence graphique impliquant des enfants » et « images perturbantes ». « Nous avons filmé cette saison de Stranger Things il y a un an », pourra-t-on lire sur le message d'avertissement, selon nos confrères de Variety. « Mais compte tenu de la récente fusillade tragique dans une école du Texas, les téléspectateurs peuvent trouver la scène d'ouverture de l'épisode 1 bouleversante. Nous sommes profondément attristés par cette violence inqualifiable, et nous sommes de tout cœur avec toutes les familles qui pleurent un être cher ».

Stranger Things 4 contient de la violence graphique impliquant des enfants dans une école

D’après les informations de Variety, le message d’avertissement concernant la violence graphique impliquant des enfants devrait être visible au début de l'épisode 1, The Hellfire Club. Un avertissement a également été ajouté à la description officielle du premier épisode. Comme expliqué plus haut, cs deux changements visent essentiellement à avertir les téléspectateurs encore traumatisés par les événements de cette semaine que l'épisode contient une scène d'ouverture qu'ils pourraient trouver « pénible ».

En effet, si vous avez regardé l’aperçu d’environ 8 minutes du début de la nouvelle saison que Netflix a partagé sur les réseaux sociaux (qui semble d’ailleurs avoir retiré de YouTube), vous savez déjà de quoi il s'agit. Dans cette séquence, on voit une jeune Eleven aux laboratoires nationaux Hawkins. Plus précisément, elle est montrée d'une manière qui laisse entendre aux spectateurs qu'elle vient de tuer le groupe d’enfants.

Pour rappel, la nouvelle saison 4 de Stranger Things devrait être disponible d’ici quelques minutes à 09h01 heure française. La presse a d’ailleurs déjà fait part de ses impressions sur les premiers épisodes, et les critiques ont été unanimes.

