Stranger Things : la saison 4 arrive le 27 mai et la 5e est confirmée

Bonne nouvelle pour les fans de Mike, Eleven, Hopper et les autres. La saison 4 de Stranger Things débarque sur Netflix dès le 27 mai 2022. Cette nouvelle saison sera diffusée en deux parties distinctes, la première en mai et la seconde le 1er juillet. Les producteurs ont confirmé qu'une cinquième saison est en préparation et qu'il s'agira de la dernière.

Stranger Things fait partie des valeurs sûres de Neflix et les fans sont nombreux à attendre la suite des aventures de Mike et Eleven, surtout après la fin dramatique de la troisième saison. On le sait depuis quelques temps maintenant, l'année 2022 marquera le retour de Stranger Things sur le catalogue du service de streaming. Seulement, aucun rendez-vous n'avait été donné… Jusqu'à maintenant.

En effet, les frères Matt et Ross Duffer invitent les fans le 27 mai 2022 sur Netflix pour découvrir les premiers épisodes de la 4e saison de Stranger Things. D'après les créateurs de la série, cette nouvelle saison sera divisée en deux parties. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faudra attendre le 1er juillet, date de la diffusion de la seconde partie. Pour rappel, la Casa de Papel avait procédé de la même manière sur sa saison 5.

Stranger Things revient dans une 4e saison, la 5e est en préparation

Dans une lettre ouverte adressée aux fans, les deux showrunners expliquent que la saison 4 explorera 9 arcs narratifs différents, ce qui fera d'elle “la plus grande et la plus longue saison de l'histoire de la série jusqu'à présent”. Voilà pourquoi il a été choisi de la scinder en deux parties. En revanche, impossible de savoir pour l'instant le nombre d'épisodes.

Encore selon les Duffer, ils ont toujours eu pour projet de conclure l'histoire d'Eleven et de la ville d'Hawkins en quatre ou cinq saisons. Leur souhait deviendra réalité puisqu'une 5e et ultime saison est déjà en préparation. Et si cette saison marquera la fin des aventures d'Eleven et les autres, Matt et Ross Duffer insistent sur le fait que ce ne sera pas la fin de l'univers Stranger Things pour autant : “Il y a encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things : de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus”, ont-ils déclaré. Vous l'aurez compris, des spin-off semblent donc être en préparation du côté de Netflix. Une excellente nouvelle pour les fans.