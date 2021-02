Stranger Things : la saison 4 sera “la plus sombre de toutes”

La saison 4 de Stranger Things risque fort de malmener ses personnages. Finn Wolfhard, l’acteur qui interprète Mike Wheeler dans la série Netflix, a révélé aux micros de CBC que les prochains épisodes seront « les plus sombres » depuis le début. Le reste de l’équipe a eu des propos similaires, notamment sur la dimension horrifique de cette prochaine saison.

Les fans feraient bien de se préparer à ressentir des émotions fortes devant la saison 4 de Stranger Things. Netflix a relancé la production de sa série phare en octobre 2020 après un arrêt imposé par la pandémie de COVID-19, et l’équipe commence à s’exprimer sur les prochains épisodes. Finn Wolfhard, l’acteur derrière Mike Wheeler, a notamment décrit ces derniers de façon intéressante.

« Chaque saison est plus sombre que la précédente. Je me suis dit que la saison 3 serait la sombre de toute, avec les rats qui explosent et ce genre de choses. Mais c’est vraiment la saison 4 qui est la plus sombre jusqu’à maintenant ». De quoi faire monter l’excitation auprès des fans qui attendent le retour de la série après un an et demi, alors que la saison 3 s’est terminée sur un cliffhanger insupportable.

Stranger Things saison 4 sera sombre, très sombre

« Tous les ans, ça monte d’un cran », continue Finn Wolfhard. « Tous les ans, ça devient plus drôle, plus sombre, plus triste et tout ça. […] Alors j’ai vraiment hâte que les gens puissent la regarder, car nous sommes toujours en train de filmer ». En effet, le tournage ne semble pas encore prêt d’être terminé, Netflix n’ayant toujours pas envoyé de signes d’une sortie prochaine. L’acteur n’est en tout cas pas le seul à se montrer enthousiaste à propos de la saison 4 de Stranger Things.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) affirme qu’il s’agit de « la saison la plus effrayante par rapport aux trois précédentes », un avis confirmé par son camarade Joe Keery, qui joue Steve Harrington dans la série. Même Netflix y est allé de ses propres commentaires en qualifiant la saison de « plus grande, plus osée et complexe que jamais ». En revanche, il va falloir se montrer patient avant d’obtenir une date de sortie. Pour le moment, il faut encore se contenter du maigre teaser diffusé par la plateforme.

Source : CBC