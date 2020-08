Stranger Things : Netflix prépare finalement une saison 5 !

La saison 4 de Stranger Things ne sera pas la dernière. Rien d’officiel n’avait été annoncé jusqu’ici sur une éventuelle suite. C’est désormais chose faite. L’histoire est loin de son épilogue et les frères Dufer n’ont pas encore fini de la raconter. Une saison 5 est déjà dans les cartons et la série pourrait même se poursuivre au-delà.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, les frères Dufer, les maîtres à penser de Stranger Things ont confirmé que la série Netflix se poursuivra après de la saison 4. Ils viennent couper court aux spéculations qui laissaient entendre que la prochaine saison sonnerait le glas du show.

« Nous savons de quoi parle la fin, et nous savons quand elle doit arriver. (La pandémie) nous a donné du temps pour tout prévoir, pour déterminer ce qui est mieux pour la série. Faire cela nous a permis de savoir de combien de temps nous avions besoin pour raconter cette histoire », a déclaré Ross Duffer, co-créateur de la série.

Stranger Things : le scénario de la saison 4 a été peaufiné

Le tournage de la saison 4 de Stranger Things avait commencé à Atlanta aux États-Unis avant d’être soudainement arrêté en raison de la pandémie du covid-19. Cette interruption a permis aux frères Dufer de peaufiner le scénario. « Nous avons eu beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts. Pour la première fois, nous avons tous les scénarios écrits et nous pouvons les regarder comme un tout et y faire des ajustements », explique Matt Duffer. Un mal pour un bien finalement.

Bien que Netflix n’a pas encore officiellement annoncé une saison 5, David Harbour, qui incarne le personnage du shérif Jim Hopper avait déclaré le mois dernier qu’au moins deux autres saisons étaient en préparation après Stranger Things 3 qui avait battu tous les records d’audience à sa sortie il y a un peu plus d’un an. Les déclarations des créacteurs et showrunnuers de la série, des voix beaucoup plus crédibles, viennent donc mettre fin à tout doute.

Le tournage de la saison 4 n’a toujours pas repris

Le tournage de Stranger Things 4 est toujours en veilleuse à cause du coronavirus, et ce, même si de plus en plus d’équipes de production reviennent sur les plateaux à Hollywood. « Tout le monde est très excité à l’idée de reprendre le travail, mais la priorité est la sécurité de l’équipe, et cela dictera la reprise du tournage », déclare Ross Duffer. Pour l’heure, aucune date de sortie n’est encore fixée pour la saison 4, mais un premier teaser a été diffusé en février dernier histoire de faire patienter les fans.

Source : Hollywood Reporter