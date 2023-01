Stranger Things est la série la plus regardée de 2022, toutes plateformes confondues

Stranger Things n’en finit plus de battre des records. Cette quatrième saison a décidément été un carton plein, puisqu’il a permis à cette dernière de se hisser au rang de série la plus visionnée de 2022, toutes plateformes confondues. Netflix est par ailleurs particulièrement représenté dans ce classement.

Vous n’avez pas encore regardé Stranger Things ? Vous serez bientôt le seul, à en croire les chiffres qui continuent de tomber à propos de sa quatrième saison. Depuis sa diffusion, cette dernière salve d’épisodes n’a de cesse de battre des records. Tour à tour meilleur démarrage de Netflix, série la plus visionnée de la plateforme, Stranger Things est de loin la production originale la plus populaire du géant du streaming.

Mais son succès dépasse même les frontières de Netflix. En effet, Nielsen vient de publier son classement des séries les plus visionnées de l’année 2022 et, à ce stade, vous devriez avoir deviné qui se trouve en tête. Avec un score colossal de 52 milliards de minutes de visionnage, Stranger Things n’a aucun mal à se hisser à la première marche du podium.

Stranger Things est définitivement le plus gros carton de 2022

Il convient de préciser que ce classement ne comptabilise que les visionnages effectués aux États-Unis. Le nombre d’heures globales de Stranger Things est donc encore plus conséquent. À titre de comparaison, le record historique est détenu par The Office qui, en 2020, aidée par les confinements successifs, avait cumulé 57,1 milliards de minutes de visionnages. Un total atteint avec 192 épisodes, là où Stranger Things n’en comporte que 34 — certes, légèrement plus longs.

En outre, le reste du top 5 est largement dominé par Netflix, avec seulement une série pour enfants de Disney+ présente à la 5e place. Stranger Things est suivi par NCIS, originellement diffusé sur CBS, qui compte 38,1 milliards de minutes de visionnage, soit avec tout de même un certain écart par rapport à la série des frères Duffer. À voir si sa cinquième et dernière saison confirmera l’essai, ou si Mercredi, nouvelle série en vogue du moment, reprendra le flambeau.