Stranger Things : certains épisodes de la saison 4 dureront plus de 2h !

La première partie de la saison 4 de Stranger Things doit débarquer sur Netflix dès le 27 mai 2022. D'après les frères Duffer, les créateurs et réalisateurs de la série, il faudra préparer les popcorns pour quelques épisodes. En effet, certains d'entre eux seront aussi long que des films, dépassant parfois les deux heures !

Généralement, un épisode de série dure entre 20 et 40 minutes. Tout dépendra du genre et du choix des réalisateurs/producteurs évidemment, certains shows n'hésitant à dépasser allègrement 1h ou 1h30 à chaque épisode, comme Game of Thrones ou encore l'excellente série Sherlock de la BBC. De son côté, Stranger Things s'était toujours contenté d'une quarantaine de minutes pour boucler ses intrigues, à l'exception des épisodes de clôture évidemment.

Or et selon les frères Duffer, les créateurs de la série, les choses vont changer pour cette quatrième saison. Comme vous le savez peut-être, la suite des aventures d'Eleven, de Mike et des autres va se présenter sous un format différent cette fois-ci. Elle sera divisée en deux partie, la première étant attendue pour le 27 mai prochain sur Netflix, tandis que la conclusion sera elle diffusée à partir du 1er juillet.

Des épisodes aussi longs que des films pour la saison 4 de Stranger Things

Au départ, l'organisation classique en huit épisodes avait été retenue par les showrunners, mais ils ont été contraints de revoir leur plan face à la complexité des intrigues mises en place : “Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations aient du sens, pour que ces intrigues fonctionnent. À mi-chemin, nous savions que nous devions demander à Netflix neuf épisodes au lieu de huit, et lorsque nous avons commencé à tourner, nous avons réalisé que ces épisodes était méga-longs”, expliquent-ils à nos confrères du site The Wrap.

Matt et Ross Duffer ne plaisantaient pas concernant la durée des épisodes. En effet, certains d'entre eux seront aussi longs que des films ! Le 9e épisode dépassera allègrement les deux heures, tandis que le 7e s'en rapprochera. “Nous sommes encore de le train de le peaufiner, mais nous dirions qu'il dure plus de deux heures. C'est un gros morceau”, assure Ross Dufer concernant l'épisode 9.

Quoi qu'il en soit, cela n'a rien d'étonnant en soit. Comme l'ont annoncé les frères Duffer, la saison 4 va répondre à de nombreuses questions que se posent les fans. D'ailleurs, les créateurs la surnomment “Game of Thrones” en raison de la multiplication des intrigues et des arcs narratifs, au nombre de neuf pour cette saison. Pour rappel, une cinquième et ultime saison de Stranger Things est d'ores et déjà en préparation.