Stranger Things : les épisodes de la saison 5 seront plus courts, tant mieux !

Alors que la saison 4 vient se terminer un final épique de plus de deux heures, les créateurs de Stranger Things sont revenus en interview sur la longueur controversée des épisodes. Les frères Duffer ont notamment révélé que la prochaine saison reviendra à des épisodes plus conventionnels.

Stranger Things saison 4, c’est terminé. Alors que les fans se remettent à peine du dernier épisode riche en émotions, la saison 5 fait d’ores et déjà parler d’elle. Nous avons notamment appris, pas plus tard que ce matin, que le tournage devrait débuter dès la fin de l’année 2023, ce qui laisse espérer une sortie d’ici 2024. Mais cette dernière est encore loin d’avoir révélé tous ses secrets, et une question brûle désormais toutes les lèvres : les épisodes seront aussi longs que ceux de la saison 4 ?

On sait déjà que Netflix optera pour la même méthode de diffusion pour cette dernière saison, mais les fans attendent toujours de savoir s’il faudra réserver une semaine entière — on exagère à peine — pour pouvoir tout regarder. Finalement, il se pourrait bien que non. C’est en tout cas ce que semblent penser les frères Duffer, qui ont abordé le sujet en interview durant le podcast Happy Sad Confused.

Stranger Things dira au revoir aux épisodes de deux heures pour sa saison 5

« La seule raison pour laquelle nous ne pensons pas que [la saison 5] sera aussi longue, c’est que, cette saison, si vous la regardez, il y a presque une montée en puissance de deux heures avant que nos enfants ne soient vraiment entraînés dans le mystère surnaturel », explique ainsi Matt Duffer. « Pour la première fois, nous ne concluons pas les choses à la fin de la [saison] 4. Donc, ça va bouger, je ne sais pas si ça va bouger à 100 km/h au début de la saison 5, mais ça va bouger assez vite. »

De fait, tous les personnages étant désormais réunis à Hawkins à la fin de la saison 4, les prochains épisodes devront se passer d’intrigues parallèles comme cela a pu être le cas cette année. Cette nouvelle devrait ravir de nombreux fans, qui s’étaient montrés perplexes face aux épisodes qui durent plus de deux heures pour certains. Reste que cette dernière saison devra répondre à plusieurs questions, notamment — attention, spoilers — l’état de santé de Max, le véritable rôle du Flagelleur Mental, ou encore les origines du Monde à l’Envers.

Source : Happy Sad Confused