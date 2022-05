Stranger Things saison 4 : les premiers avis sont tombés, les critiques sont unanimes

La quatrième saison de Stranger Things débarque sur Netflix dès ce 27 mai 2022. Maintenant que l'embargo a été levé, la presse est autorisée à faire part de ses impressions sur les premiers épisodes. Et autant dire que les critiques sont unanimes, les Frères Duffer ont accouché d'une excellente saison.

Les fans trépignent probablement d'impatience. Il faut dire qu'ils attendent depuis maintenant trois ans le retour d'Eleven, Mike, Hopper et les autres. Mais qu'ils se rassurent, l'attente approche à son terme puisque la première partie de la saison 4 de Stranger Things débarque sur Netflix dès ce 27 mai 2022.

D'ailleurs, il y a quelques jours, Netflix a fait un cadeau aux abonnés en diffusant les 8 premières minutes de de la quatrième saison de Stranger Things, permettant de découvrir une nouvelle fois l'ambiance horrifique de ce nouveau crue.

Et justement, la plateforme vient de lever l'embargo concernant les critiques. De fait, la presse a pu livrer ses impressions sur les premiers épisodes de cette saison 4. Et autant dire qu'ils sont plutôt unanimes. Commençons par Variety qui salue le traitement des personnages, bien plus complexe qu'à l'accoutumée.

‘Stranger Things’ Season 4 Is the Show at Its Biggest, Broadest and Most Emblematic of Netflix’s Evolution: TV Review https://t.co/pAHjzhE5sK — Variety (@Variety) May 23, 2022

La presse salue la qualité de la saison 4 de Stranger Things

“Stranger Things a considérablement amélioré sa mythologie pour compliquer ses histoires au-delà de ses limites initiales. Elle a également éparpillé ses personnages dans tous les sens au point qu'il est devenu de plus en plus difficile de les suivre tous”, assure le média.

Du côté de la rédaction d'Inverse, on loue la structure de cette saison 4 “remarquablement narrée et bien rythmée”, précisant que le ton est désormais bien plus mature. Chez Entertainment Weekly, on apprécie le fait que cette saison introduise avec brio de nouveaux personnages, de nouveaux lieux forts et surtout apporte enfin “des réponses importantes sur le Monde à l'envers”.

Sur ce point, les Frères Duffer, les créateurs de la série, ont justement promis aux fans que cette saison 4 allait éclaircir de nombreux mystères. Visiblement, ils ont tenu leur parole. Sur ComicBook.com, Patrick Cavanaugh rend hommage à l'ambiance horrifique du show, revenue à sa meilleure forme.

Avant de vous emballer, notez toutefois que la grande majorité des critiques s'accorde sur un point négatif : la longueur des épisodes. En effet, il n'est pas rare que certains épisodes dépassent allègrement 1h ou 1h30, ce qui peut nuire parfois au rythme global de la série. Malheureusement, il faudra faire avec puisque les frères Duffer ont confirmé que certains épisodes seront aussi longs que des films.