Stranger Things : voici pourquoi la saison 5 sera la dernière

Dans une interview, Shawn Levy, le réalisateur de Stranger Things, est revenu sur les raisons pour lesquelles la série s’arrêtera à la saison 5. Il explique ainsi que depuis le début du projet, les équipes d’écriture ont prévu un arc narratif ne dépassant pas cette longueur. Il souhaite donc éviter de donner un aspect forcé à l’histoire.

En juillet 2021, les créateurs de Stranger Things ont affirmé que la saison 5 était déjà en préparation, alors même que la saison 4 mettrait encore plusieurs mois à arriver sur nos écrans. Depuis, Netflix a confirmé l’information, à l’occasion de l’annonce de la date de diffusion des prochains épisodes. Si cette nouvelle salve est attendue de pied ferme, notamment à cause des retards dus à la pandémie, les fans doivent se faire à la dure idée que leur série préférée approche de la fin.

En effet, son réalisateur Shawn Levy a d’ores et déjà annoncé que la saison 5 sera la dernière. Une décision qu’il explique plus en profondeur dans une interview à nos confrères de ScreenRant. Ainsi, il explique que depuis les débuts de la production, lui et ses équipes ont une vision claire de l’histoire de la série. Selon eux, il est plus sage de la terminer une fois que l’arc narratif principal arrivera à sa conclusion.

Stranger Things n’aura pas de saison 6 pour éviter l’essoufflement

« Nous n’avons jamais voulu fonctionner à vide et nous ne voulions raconter que ce que les frères [Duffer] voyaient et ressentaient clairement. […] Nous ne voudrions pas rester un seul instant au-delà de cette vision et de la clarté de cette voix », souligne-t-il. Si la nouvelle sera probablement triste pour des milliers de fans, Shawn Levy se veut rassurant : nous n’en sommes pas encore à ce stade.

Pour l’heure, mieux vaut se concentrer sur la sortie imminente de la saison 4, qui sera disponible sur Netflix le 27 mai prochain. À ce sujet, Shawn Levy est pour le moins confiant. « Je vais juste réaffirmer une fois de plus ce que j’ai dit à tout le monde, à savoir que l’attente de la saison 4 a été très longue. Mais je le jure devant Dieu, le monde va réaliser que ça en vaut la peine. »

Source : ScreenRant