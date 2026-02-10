Attention à cet e-mail d’invitation à un événement, il peut cacher un malware

Un simple e-mail peut suffire à compromettre votre ordinateur. Des pirates diffusent un malware caché dans de fausses invitations à des événements. La menace passe inaperçue et vise à prendre le contrôle total de l’appareil.

Ces derniers mois, les cybercriminels ont multiplié les campagnes d’hameçonnage sophistiquées. Certaines utilisent des adresses officielles, comme celle de Microsoft Power BI, pour paraître légitimes. D’autres imitent des services professionnels populaires comme Zoom ou Microsoft Teams pour infiltrer les réseaux d’entreprises. Leur objectif est de pousser les victimes à installer un logiciel de surveillance ou de prise de contrôle, tout en contournant les mécanismes habituels de détection.

Dans une nouvelle campagne détectée par Malwarebytes Labs, des pirates utilisent désormais un autre leurre. Ils envoient une fausse invitation à un événement privé. L’e-mail semble anodin, avec un ton amical et un lien pour consulter les détails de celui-ci. En cliquant, l’utilisateur est redirigé vers une page qui déclenche automatiquement le téléchargement d’un fichier .msi. Ce dernier installe discrètement un outil de contrôle à distance, sans que la victime ne le réalise.

Une fausse invitation par e-mail installe un outil de contrôle à distance sur votre PC

Des pirates envoient de fausses invitations à des événements pour installer un outil de contrôle à distance sur les ordinateurs. Le fichier téléchargé en arrière-plan installe ScreenConnect, un logiciel normalement utilisé pour l’assistance technique. Une fois détourné, il permet aux attaquants de voir l’écran, de contrôler le clavier et la souris, et d’explorer tous les fichiers de la machine. L’installation se déroule sans alerte ni message, ce qui rend la menace presque invisible.

Une fois installé, le programme donne aux pirates un accès total à l’ordinateur. Ils peuvent surveiller ce qui s’affiche à l’écran, utiliser la souris à distance, récupérer des fichiers ou en ajouter d’autres. Tout cela peut se produire sans que la victime ne s’en rende compte. Certains signes peuvent tout de même mettre la puce à l’oreille. Le curseur peut bouger tout seul. Des fenêtres peuvent s’ouvrir sans action de votre part. L’ordinateur peut aussi devenir soudainement lent. En cas de doute, il est conseillé de couper la connexion internet, de supprimer le programme suspect et de lancer un scan antivirus. Il vaut mieux aussi changer ses mots de passe depuis un autre appareil.


