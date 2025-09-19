Steam ne prendra bientôt plus en charge ces PC, vérifiez si vous êtes concernés

Steam annonce la fin du support de sa plateforme éponyme sur certains ordinateurs. Voici qui est concerné exactement, à quelle date tombera le couperet et les conséquences attendues.

La plateforme Steam, c'est environ 36 millions d'utilisateurs chaque jour. Les joueurs PC ont depuis longtemps l'habitude de lancer leur jeux depuis le célèbre logiciel de Valve, toujours indétrônable malgré les tentatives de la concurrence. Epic Games, Prime Gaming, Electronic Arts… Personne ne lui arrive à la cheville.

Pour rester en tête, le service doit se renouveler régulièrement. Les mises à jour régulières s'occupent de corriger les bugs tout en ajoutant parfois des fonctionnalités inédites. La conséquence est qu'à un moment donné, Steam ne peut plus fonctionner sur tous les systèmes, notamment les plus anciens. Le support du logiciel fait justement une annonce en ce sens avec la fin de la prise en charge de certains PC.

Steam arrête le support de sa plateforme sur ces PC, voici qui est concerné

“À compter du 1er janvier 2026, Steam cessera de prendre en charge les systèmes exécutant les versions 32 bits de Windows. Windows 10 32 bits est la seule version 32 bits actuellement prise en charge par Steam et n'est utilisée que sur 0,01 % des systèmes recensés dans l'enquête Steam Hardware Survey. Windows 10 64 bits restera pris en charge et les jeux 32 bits fonctionneront toujours“. Si l'on ramène ce pourcentage au nombre de joueur quotidiens énoncés au début de cet article, cela donne 3 600 personnes à travers le monde.

En guise d'explication, Valve indique que “les fonctionnalités principales de Steam reposent sur des pilotes système et autres bibliothèques qui ne sont pas pris en charge sur les versions 32 bits de Windows“. Steam continuera de fonctionner sur les machines concernées, mais plus aucune mise à jour ne sera déployée et le support Steam ne répondra plus aux demandes d'assistance.

Notez que cette situation n'arrivera jamais avec Windows 11 puisque que le système est uniquement disponible en 64 bits. C'est d'ailleurs la première version à le faire depuis l'introduction des itérations 32 bits avec Windows NT en 1993.