L’intérieur de la future Ferrari électrique fait penser à un iPhone ? Ce n’est pas un hasard

Ferrari prépare une révolution silencieuse avec sa première voiture électrique. Son intérieur tranche radicalement avec les codes habituels de la marque. Un détail en particulier rappelle étrangement un célèbre produit signé Apple.

Ferrari et moteur thermique sont longtemps restés indissociables. Pourtant, la marque italienne s’apprête à franchir un cap majeur avec l’arrivée de son tout premier véhicule 100 % électrique. Déjà repérée sur les routes sous le nom de code F244, la voiture multiplie les essais. Elle promet plus de 1 000 chevaux et une autonomie de 530 kilomètres. Pour rassurer les fans, le constructeur italien a même intégré un son artificiel pour rappeler le rugissement emblématique de ses moteurs. Les attentes sont énormes, et la moindre révélation suscite de vives réactions.

La firme a récemment levé le voile sur l’habitacle de ce futur modèle, désormais baptisé Luce. Et surprise, l’intérieur n’a rien à voir avec celui des Ferrari classiques. Loin des tableaux de bord agressifs et chargés, on découvre une cabine minimaliste, presque rétro-futuriste. Les formes sont épurées, les lignes sobres. Un choix esthétique qui n’est pas dû au hasard, car Ferrari a fait appel à un nom bien connu du monde de la tech.

L’intérieur de la Ferrari Luce a été conçu avec l’ancien designer d’Apple

L’habitacle de la Ferrari Luce s’inspire directement de l’univers Apple. Et pour cause, il a été conçu par Jony Ive, ancien patron du design chez Apple, à l’origine de l’iPhone et du MacBook. Son collectif, LoveFrom, a collaboré avec Ferrari pour imaginer un espace épuré, où chaque élément répond à une logique de simplicité fonctionnelle. L’influence de l’approche de la marque à la pomme se remarque partout.

L’instrumentation combine des cadrans rétro avec des écrans OLED haute définition. Le volant à trois branches, au design volontairement épuré, accueille uniquement les commandes essentielles. Les matériaux choisis sont nobles, avec une structure en aluminium usiné, sans plastique apparent. Même les vis, inspirées de celles des produits Apple, ont été pensées pour s’intégrer parfaitement. L’écran central est monté sur rotule, avec une interface fluide et un repose-main discret, comme sur un trackpad. Chaque commande physique, du chauffage aux vitesses, a été conçue pour offrir une sensation précise, proche de l’horlogerie. Le résultat est audacieux, cohérent et résolument tourné vers l’avenir. Un virage qui risque toutefois de diviser les amateurs de Ferrari les plus attachés aux codes classiques de la marque.